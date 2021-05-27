Как морально подготовиться к ВНО и что нельзя делать во время тестирования

Украинские выпускники сейчас на нервах: в стране стартовало ВНО, результаты которого во многом определят их будущее. Как психологически подготовиться к ВНО, что разрешено делать во время тестирования, а что ни в коем случае делать нельзя – читайте об этом далее.

Специального рецепта подготовки к ВНО, конечно, нет, но Учеба24 при поддержке партнера Canon подготовила универсальные советы, которые помогут участникам настроиться и лучше продемонстрировать свои знания во время тестирования.

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Чтобы получить максимальное количество баллов по каждому предмету, нужны не только хорошие знания, но и железная уверенность в себе. А это зависит от того, насколько вы способны управлять ситуацией и овладевать волнением.

Как морально подготовиться к ВНО

Повторяя изученное и ликвидируя "пробелы" по предметам, по которым вы будете проходить ВНО, эксперты советуют подготовиться и психологически – сформировать навыки саморегуляции в напряженных эмоциональных ситуациях. Если проще – вам нужно научиться преодолевать страх.

Итак, прежде всего, составьте план работы на каждый день. Чередуйте периоды умственного напряжения и отдыха. Причем чем ближе к концу дня, тем перерывы должны быть длительнее. Также ежедневно выполняйте тренировочные тесты и делайте заметки о задачах.



Подготовьтесь к ВНО вместе с принтером Canon / Фото 24 канала

Обязательно отдохните перед тестированием

Вскоре абитуриенты будут подавать для поступления в вузы документы с фото. Здесь пригодятся принтеры Canon PIXMA G . Они идеально подходят для печати документов, фото и визиток. На таком принтере за минуту можно распечатать 9 черно-белых изображений или 5 цветных.

Накануне ВНО отложите все, не повторяйте больше ничего. Устройте день тишины и покоя: прогуляйтесь на свежем воздухе, примите душ, подготовьте одежду и документы.

Упражнения, которые помогут преодолеть волнение во время ВНО

Метод Шульца

Выпускникам будет очень полезно овладеть методом аутогенной тренировки, разработанным немецким психотерапевтом Иоганном Генрихом Шульцем.

Итак, перед выполнением заданий ВНО выполните следующие упражнения. Их можно выполнять комплексно или отдельно, как вам нравится:

Посчитайте до 10-ти. Проследите за своим дыханием. Дышать надо медленно: вдох (секунд 7), затем задержка (на 3 секунды) и постепенный (в течение 10 секунд) выдох через нос. Медленно, маленькими глотками, выпейте воды, концентрируясь на своих ощущениях. Выберите какой-то небольшой предмет, например ручку или карандаш, и внимательно рассматривайте его несколько минут. Посмотрите в окно, пристально рассматривая все, что вы за ним видите в течение 5 минут, а затем вернитесь к выполнению задач.

Метод Бенсона

Преодолеть волнение перед ВНО поможет также техника расслабления. Ее автор, американский врач и профессор Герберт Бенсон, советует выполнить последовательно следующие действия:

Сядьте удобно. Закройте глаза. Расслабьте тело – от мышц ног до мышц лица. Дышите носом – легко, свободно и глубоко, отслеживая, как воздух проходит путь к легким. В конце выдоха произнесите про себя: "Один". Затем вдохните воздух и выдохните: "Два". И так далее. Дышите так несколько минут, сохраняя позу. Откройте глаза и снова приступайте к выполнению заданий.

Эта техника не требует специальных умений или особых условий тренировки, поэтому ее можно будет применить и на ВНО. Просто потренируйтесь дома (упражнения на релаксацию можно делать даже перед сном), чтобы автоматизировать свои действия и при необходимости уверенно их повторить.



Подготовьтесь к ВНО вместе с принтером Canon / Фото 24 канала

Техника расслабления снижает утомляемость, помогает быстро восстанавливать силы и способствует хорошему настроению. Кстати, с ее помощью преодолевают волнение спортсмены перед новыми рекордами.

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Что нельзя делать на ВНО-2021

Участника внешнего независимого оценивания могут лишить права проходить тестирование или его работа может быть аннулирована, если он нарушит процедуру прохождения ВНО.

Да, во время выполнения сертификационной работы участникам ВНО запрещено:

Мешать другим участникам или общаться с ними.

Списывать ответы у других участников.

Пересаживаться на другое место.

Выносить из аудитории материалы ВНО.

Иметь при себе или на рабочем месте запрещенные устройства: телефон, флешку, наушники, фотокамеру, смарт-часы, книги, калькулятор и т.д.

Допуск в пункт тестирования начинается за 45 минут и прекращается за 10 минут до начала ВНО. Поэтому если вы придете в пункт тестирования после 10.50, вас уже туда не пустят.

Запомните, что вы должны взять с собой:

документы: оригинал сертификата ВНО, паспорт, приглашение-пропуск;

две ручки с черными чернилами;

маску;

питьевую воду.

Распечатать приглашение-пропуск можно дома, например на лазерном принтере Canon серии MegaTank. Кстати, в комплекте с ним идут 2 картриджа.



Подготовьтесь к поступлению вместе с принтером Canon / Фото 24 канала

Поэтому перед ВНО вам не придется тратить время на авральную перезаправку. Вы быстро и легко замените пустой картридж на полный и продолжите печать важных документов для поступления.

Какой принтер выбрать для дома – смотрите на видео

Учеба24 желает всем выпускникам, которые в этом году проходят ВНО, успеха и меньше волнений. У вас все получится!