Основательница и СЕО-эксперт сервиса знакомств Bumble Уитни Вулф Херд – самая молодая миллиардерша мира. Она считает, что любое хобби можно превратить в успешный бизнес.

Состояние Херд, после публичного размещения акций компании Bumble 11 февраля 2021 года, оценивается в 1,6 миллиарда долларов. Таким образом, в 31 год женщина стала самой молодой миллиардершей мира.

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Что известно о Херд и ее корпорации Bumble

Уитни Херд была соучредителем популярного приложения для знакомств Tinder, но после сексуальных домогательств со стороны руководителя компании Джастина Матина покинула проект и создала отдельный сервис Bumble в декабре 2014 года.

В сентябре 2019 приложение Bumble насчитывало 5 миллионов пользователей, став, таким образом, второй по популярности платформой для знакомств в США.

Херд позиционирует Bumble как феминистическое приложение для знакомств. В гетеросексуальных совпадениях пользователей исключительно женщины могут написать первое сообщение.

Как монетизировать свое хобби

Необходимо определить, что является вашей самой большой страстью. Если у вас есть основная работа, все свободное время посвящайте тому, что любите, ведь впоследствии это может принести вам большую прибыль.

Например, вы умеете вкусно готовить и любите этим заниматься. Заведите кулинарный блог или ютуб-канал и получайте деньги за свои рецепты. Все зависит от ваших талантов, какими бы они ни были,

– отмечает Уитни Херд.

По мнению миллиардерши, наибольшим спросом пользуются репетиторство, составление резюме и SMM – следовательно, это самые прибыльные ниши рынка услуг.

Уитни Херд всегда нравилось знакомить людей. За несколько лет она превратила свое хобби в прибыльный бизнес, который сегодня оценивают в 7 миллиардов долларов США.