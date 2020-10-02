Рабочая тетрадь действительно одобрена Минобразования к использованию в школах, впрочем, каждая школа сама решает, какой тетрадью или учебником пользоваться во время обучения.

По соцсетям распространяется очередной скандал – в рабочей тетради начальных классов по предмету "Я исследую мир" рядом с Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой поставили фото звезд Надежды Дорофеевой и Монатика. Это вызвало большое возмущение у пользователей. Сайт 24 канала разбирался, на самом ли деле школьники учатся по таким тетрадям, насколько целесообразно было размещать рядом фотографии этих людей и как вообще утверждают школьные учебники и рабочие тетради.

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Правда или фейк?

Фото тетради появилось в сообществе "Баба і кіт" в Facebook. Как видно, школьников попросили рассказать, что они знают об известных украинцах, которые изображены на фото. Кроме того, что пользователей соцсетей возмутил тот факт, что Тараса Шевченко и Лесю Украинку поставили на одну ступень с современными музыкантами, многие предполагали, что гриф "Одобрено для использования в общеобразовательных учебных заведениях" ненастоящий и Министерство образования и науки тетрадь не могло пропустить в учебные заведения.

В сообществе "По ту сторону новостей" в фейсбуке пишут, что автор тетради — Юлия Шумейко создала тетрадь для учебника "Я исследую мир" авторства Ирины Андрусенко. Но в публикации отмечают, что Минобразования этого не допускало, а гриф "одобрен" лишь вводит в заблуждение.

На сайте Министерства образования и науки мы нашли реестр грифов и свидетельств в котором есть и рабочая тетрадь "Я исследую мир» для 2 класса от учительницы Юлии Шумейко и издательства "Грамота". Итак, видим, что тетрадь действительно одобрена к использованию Минобразования.

Скриншот с сайта Министерства образования и науки Украины.

Целесообразно ли размещать Монатика рядом с Шевченко

Николай Скиба, эксперт направления "Образование" Украинского института будущего, уверен, что нужно отходить от советского мышления.

Я считаю, что нужно отходить от, так называемых иконостасов, не создавать топ-10 или топ-5 выдающихся украинцев, а наоборот, спрашивать у учеников, кто является значимым для них. Это могут быть и неизвестные для учителей блогеры и тому подобное, но тогда система будет работать. Мы несколько лет живем в режиме фрагментированного общества и нельзя формировать один для всех иконостас,

– отметил Скиба.

Ирина Бондарь, преподавательница ОУЗ "Киевский лицей бизнеса", добавляет, Если современные художники являются авторитетными для молодежи, то именно благодаря им можно продемонстрировать тот же бунтарский дух Шевченко.

И, мы же не знаем, какой след в культуре они оставят через 50 лет. Если за такой продукт готовы платить пользователи – то его применение точно не повредит,

– говорит Бондарь.

Впрочем, не все соглашаются с такими утверждениями. Александр Хмелевский, независимый эксперт, убежден, что Тарас Шевченко и Леся Украинка – это знаковые фигуры украинской нации. В то время, как Монатик или Дорофеева вообще не ассоциируется с украинской нацией.

Они имеют лишь временную популярность в определенных кругах. Многие украинцы их не знают вообще. Поэтому сравнивать этих лиц вообще нельзя. Для многих украинцев такое сравнение является оскорбительным,

– высказал свою точку зрения Хмелевский.

Как одобряют учебники и тетради в Минобразования

Ирина Бондарь поясняет, что гриф "Одобрен к использованию в общеобразовательных учебных заведениях" ставится на издание в том случае, когда оно прошло полную утвержденную законодательством процедуру экспертизы.

Тетрадь можно использовать во время обучения. Тем не менее, рабочие тетради – это материалы, к использованию которых школа относится автономию и самостоятельно принимает решение относительно их применения. Рабочие тетради покупают родители за свой счет, поэтому они не так популярны среди большинства школ в Украине,

– отметила Бондарь.

Скиба объясняет, что в целом учебники утверждаются в МОН в два этапа. Сначала проходит экспертный отбор, эксперты, кстати, также отобраны Украинским институтом развития образования, а потом выбирают сами школы, проходит рейтинговое голосование за учебники.

То есть, школы сами избираются для себя, какой учебник и рабочую тетрадь они будут использовать из перечня одобренных Минобразования.