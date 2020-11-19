Бывший Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что МОН хочет разрушить реформу ведомства, которую помогал проводить Европейский Союз.

Она рассказала, что 17 ноября Минобразования зарегистрировало приказ об изменении штатного расписания, однако содержания самого акта пока нет. Об этом Новосад заверила в комментариях "Новой Украинской школе".

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Экс-министр считает, что причиной выдачи такого приказа стал недавно принятый закон, который не позволит временным исполняющим обязанности министра изменять структуру министерства.

Добавим, что сейчас Сергей Шкарлет занимает место и.о. министра. Но сам закон до сих пор не вступил в силу.

МОН подготовил даже не приказ, это просто номер в базе. Это называется "забить номер", чтобы потом задним числом добавить туда необходимый нормативно-правовой акт. Каким будет приложение конечное к этому номеру в базе – я не знаю. Но судя по тому, какие штатные расписания посылал МОН, оно будет именно таким, каким его хочет видеть Шкарлет,

– отмечает Новосад.

По ее словам, министерство под руководством Шкарлета уже не впервые пытается изменить штатное расписание. Первый раз изменения не согласовали, потому Европейский Союз резко выступил против.

Новосад напомнила, что команда Шкарлета тогда предлагала сокращение количества директоратов, что резко противоречило реформе МОН, и это привело бы к увольнению половины специалистов, набранных в пределах реформы.

Экс-министр думает, что такой инициативой Шкарлет пытается уволить специалистов, которые не согласны с его политикой. В частности, избавиться от честных, незаангажированных, объективных людей. Прежде всего избавиться от руководителя директората высшего образования.

Анна Новосад добавила, что из-за политики Шкарлета уже уволились немало специалистов. "Есть люди, которые прошли в 2017-2019 годах все этапы конкурсов, имеют больше ответственности по своим должностным инструкциям и положениям и полностью отвечают за формирование политики", – отметила она.

К слову, ранее Евросоюз направил официальное предупреждение Сергею Шкарлету за его попытки ликвидировать директораты в министерстве. Он подтвердил наличие письма от ЕС, но сказал, что цитирование отрывков из письма вырвано из контекста, поэтому нивелирует понимание содержания письма целом.