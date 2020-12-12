В украинских школах не изучают как обязательный учебный предмет "Сексуальное образование", но его элементы включены в содержание других школьных предметов и факультативов.

В частности, элементы сексуального образования являются обязательными в предметах "Основы здоровья", "Биология", "Гражданское образование" и в факультативных "Я – мое здоровье – моя жизнь", "Защити себя от ВИЧ"/"Школа против СПИДа" и другие. Об этом МОН сообщило изданию "Радио Свобода".

Важно Сексуальное образование в школах: почему это важно для детей и как этому учат в других странах

Какое сексуальное образование получают дети на уроках

Уроки "Основы здоровья"

В 6-7 классах рассказывают о:

развитие подростков,

признаки, сроки и темпы полового созревания,

культуру проявления чувств,

как противодействовать давлению и тому подобное.

В 8 классе рассматривают:

пол и половые роли,

гендерные роли и стереотипы,

отношения между полами,

половое созревание,

причины и последствия ранних половых отношений,

подростковую беременность,

инфекции, передающиеся половым путем,

отказ от опасных предложений, противодействие сексуальному насилию.

Уже в 9 классе ученикам преподают такие темы: семейные ценности, готовность к семейной жизни, факторы влияния на репродуктивное здоровье, опасность ранних половых отношений, школа будущих родителей, ВИЧ/СПИД: вызов человеку и человечеству.

Уроки биологии

На уроках биологии в 8 классе в теме "Размножение и развитие человека" изучают строение и функции репродуктивной системы человека, значение соблюдения личной гигиены, понятие о репродуктивном здоровье, заболевания, передающиеся половым путем, и их профилактика и тому подобное.

Также элементы сексуального воспитания есть в программе по биологии для 10 класса.

Сексуальное образование для начальных классов

В Министерстве образования и науки отметили, что элементы сексуального образования включены и к содержанию начального образования.

Например, детей после 2 класса учат противодействовать проявлениям давления, неуважению и унижению в отношении себя, в частности отстраняться от неприемлемых прикосновений других людей, сообщать об этом взрослых, которым доверяют.

Также МОН сообщило, что одобрило несколько пособий по вопросам полового воспитания:

пособие для тренера "Репродуктивное здоровье и ответственное поведение учащейся молодежи",

пособие для проведения интерактивных занятий "Здоровье молодежи и его составляющие",

программа для родителей "7 шагов навстречу".

К слову, исследование показало, что большинство родителей и учителей считают, что в школах надо преподавать сексуальное образование. Так, почти 84% родителей и учителей считают, что в школах должно быть сексуальное образование. Только поддерживают идею полового воспитания учащихся еще 60% родителей и учителей.