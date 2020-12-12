В МОН заявили, что в школах уже преподают сексуальное образование: детали
В украинских школах не изучают как обязательный учебный предмет "Сексуальное образование", но его элементы включены в содержание других школьных предметов и факультативов.
В частности, элементы сексуального образования являются обязательными в предметах "Основы здоровья", "Биология", "Гражданское образование" и в факультативных "Я – мое здоровье – моя жизнь", "Защити себя от ВИЧ"/"Школа против СПИДа" и другие. Об этом МОН сообщило изданию "Радио Свобода".
Важно Сексуальное образование в школах: почему это важно для детей и как этому учат в других странах
Какое сексуальное образование получают дети на уроках
Уроки "Основы здоровья"
В 6-7 классах рассказывают о:
- развитие подростков,
- признаки, сроки и темпы полового созревания,
- культуру проявления чувств,
- как противодействовать давлению и тому подобное.
В 8 классе рассматривают:
- пол и половые роли,
- гендерные роли и стереотипы,
- отношения между полами,
- половое созревание,
- причины и последствия ранних половых отношений,
- подростковую беременность,
- инфекции, передающиеся половым путем,
- отказ от опасных предложений, противодействие сексуальному насилию.
Уже в 9 классе ученикам преподают такие темы: семейные ценности, готовность к семейной жизни, факторы влияния на репродуктивное здоровье, опасность ранних половых отношений, школа будущих родителей, ВИЧ/СПИД: вызов человеку и человечеству.
Уроки биологии
На уроках биологии в 8 классе в теме "Размножение и развитие человека" изучают строение и функции репродуктивной системы человека, значение соблюдения личной гигиены, понятие о репродуктивном здоровье, заболевания, передающиеся половым путем, и их профилактика и тому подобное.
Также элементы сексуального воспитания есть в программе по биологии для 10 класса.
Сексуальное образование для начальных классов
В Министерстве образования и науки отметили, что элементы сексуального образования включены и к содержанию начального образования.
Например, детей после 2 класса учат противодействовать проявлениям давления, неуважению и унижению в отношении себя, в частности отстраняться от неприемлемых прикосновений других людей, сообщать об этом взрослых, которым доверяют.
Также МОН сообщило, что одобрило несколько пособий по вопросам полового воспитания:
- пособие для тренера "Репродуктивное здоровье и ответственное поведение учащейся молодежи",
- пособие для проведения интерактивных занятий "Здоровье молодежи и его составляющие",
- программа для родителей "7 шагов навстречу".
К слову, исследование показало, что большинство родителей и учителей считают, что в школах надо преподавать сексуальное образование. Так, почти 84% родителей и учителей считают, что в школах должно быть сексуальное образование. Только поддерживают идею полового воспитания учащихся еще 60% родителей и учителей.
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