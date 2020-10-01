Министерство образования и науки задолжало перед Укрзализныцей более одного миллиарда гривен из-за перевозки студентов вузов и учеников профессиональных учебных заведений за предыдущие годы.

Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця".

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Известно, что Минобразования и Укрзализныця ежегодно заключают договоры о компенсации льгот за перевозку студентов.

В частности, в бюджете на 2018-2019 годы МОН предусмотрело лишь 36 миллионов гривен на возмещение средств Укрзализныци. Однако льготы для студентов предоставили почти на 500 миллионов гривен, поэтому снова образовался долг.

Всего за предыдущие годы МОН уже задолжало Укрзализныце более 1 миллиарда гривен.

Где МОН может взять средства? В Укрзализныце отмечают, что за расходы на льготную перевозку студентов в 2021 году составят 322 миллиона гривен. Поэтому компания просит предусмотреть в бюджете на следующий год средства на компенсацию этих расходов и средства на возмещение задолженности.

К слову, в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрено 173,8 миллиарда гривен на образование, что на 34 миллиарда больше, чем это было в прошлом году. В частности, на подготовку специалистов с высшим образованием, обеспечение студентов, аспирантов и докторантов планируют выделить почти 40 миллиардов гривен.