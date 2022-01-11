МОН определило такой максимальный объем заявлений, которые могут подать участники на сертификацию.

К теме Сколько учителей прошли сертификацию в 2021 и получат надбавку к зарплате

Согласно приказу МОН, регистрация педагогов для участия в сертификации будет происходить пропорционально их количеству в каждой области.

Процесс регистрации учителей начальных классов для прохождения сертификации будет проходить в течение 4 – 17 апреля 2022 года включительно.

Сертификация в 2022 году будет состоять из трех этапов и предусматривать прохождение участниками:

независимого тестирования,

самооценка собственного педагогического мастерства,

изучение практического опыта работы участников сертификации.

Учителя принимают участие в сертификации исключительно на добровольных началах и могут отказаться от участия на любом ее этапе.

Зачем нужна сертификация учителей

Глава Госслужбы качества образования говорит, что сертификация учителей за три года внедрения проекта стала одним из многих факторов повышения качества образования.

С введением сертификации учителя получили возможность делиться своими наработками, расти в квалификации и профессии, а также – больше зарабатывать. Ведь успешно пройденная сертификация – это 20% надбавки к зарплате.

Также сертификация засчитывается как:

прохождение очередной или внеочередной аттестации педагогическим работником,

является основанием для присвоения ему соответствующей квалификационной категории и педагогического звания.

Справка! Пилотный проект сертификации учителей начался в 2019 году, тогда ее успешно прошли 705 педагогов. В то же время в 2020 успешно прошли все этапы 902 педагога, а 40% учителей не прошли сертификацию. В 2021 – более тысячи учителей прошли сертификацию, но 750 педагогов не смогли пройти все этапы.

К слову, в Государственной службе качества образования надеются, что сертификация учителей перейдет в базовую, а впоследствии и в профильную школу (сейчас пройти сертификацию могут только педагоги начальных классов). Именно над этим сейчас работает ГСКО.