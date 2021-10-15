Новые условия обязательны для всех вузов, колледжей и научных учреждений (кроме военных вузов и учреждений со специфическими условиями обучения). Соответствующий приказ подписал министр образования Сергей Шкарлет.

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Вступительная кампания в 2022 году

Абсолютное большинство поступающих будут подавать заявления о поступлении онлайн. Регистрация электронных кабинетов поступающих для поступления на первый курс начнется 1 июля 2022 года.

Прием документов от поступающих начнется 14 июля и закончится:

16 июля для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов,

22 июля – для лиц, поступающих по результатам ВНО, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов.

Вступительные экзамены, творческие конкурсы будут проводиться в несколько потоков с 1 по 13 июля включительно. В то же время в период с 14 по 22 июля могут проводиться дополнительные сессии экзаменов или творческих конкурсов для поступающих на контракт. Собеседования будут проводить с 17 до 19 июля.

Формирование рейтинговых списков абитуриентов на бюджет, которые будут поступать на основании результатов ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов, состоится не позднее 27 июля.

Поступающие, которые получили рекомендации для зачисления, должны подать оригиналы документов для зачисления на бюджет до 4 августа. Зачисление поступающих будет проводиться 5 августа, на контракт – до 30 сентября.

В документе отмечается, что для конкурсного отбора абитуриентов, которые будут поступать в вузы на бакалавриат после 11 класса будут учитываться баллы сертификатов ВНО (результаты вступительных экзаменов, творческих конкурсов) по трем конкурсным предметам, младшего бакалавра (после колледжа) – по двум конкурсным предметам.

К слову, ВНО для выпускников в этом учебном году будет проводиться, вероятно, с 23 мая по 15 июля. Максимально участники смогут пройти пять тестов ВНО. Однако в 2022 году выпускники могут сдать ВНО также по дополнительным предметам, но за собственные деньги.