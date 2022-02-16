МОН утвердило программы, по которым будут сдавать тесты для поступления в магистратуру в 2022
Источник:Министерство образования и науки
Министерство образования и науки утвердило программы для проведения единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) в магистратуру по специальностям. Экзамен состоит из двух частей.
Соответствующие приказы размещены в разделе "Вступительная кампания 2022" на сайте Министерства образования.
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ЕПВИ проводят при поступлении на магистратуру на такие специальности:
- "Социальные и поведенческие науки",
- "Журналистика",
- "Управление и администрирование",
- "Право",
- "Публичное управление и администрирование",
- "Международные отношения".
Единое профессиональное вступительное испытание будет состоять из двух частей – предметного теста и теста общей учебной компетентности.
Блок теста общей учебной компетентности будет содержать задания для оценки критического, аналитического и логического мышления. Тестовые задания будут заключаться в соответствии с программой, утвержденной приказом МОН.
По каким программам готовиться
Тесты будут сдавать согласно программ:
- право и международное право – смотрите программу по ссылке;
- экономика и международная экономика – смотрите программу по ссылке;
- учет и финансы – смотрите программу по ссылке;
- политология и международные отношения – смотрите программу по ссылке;
- психология и социология – смотрите программу по ссылке;
- управление и администрирование – смотрите программу по ссылке.
Когда будет проходить ЕВИ и ЕПВИ
Регистрация абитуриентов для составления ЕВИ и ЕПВИ продлится с 26 апреля до 17 мая 2022 года.
В то же время основная сессия единого вступительного экзамена по иностранному языку состоится 22 июня. А единое профессиональное вступительное испытание будет состоять из двух частей – теста общей учебной компетентности (ТОУК), который состоится 20 июня, а также предметного теста:
- предметный тест по экономике и международной экономике состоится 24 июня,
- по праву и международному праву – 24 июня,
- учета и финансов – 29 июня,
- политологии и международных отношений – 29 июня,
- психологии и социологии – 29 июня,
- управлению и администрированию – 1 июля.
Дополнительная сессия ЕВИ по иностранному языку для поступающих, которые хотят повторно сдать экзамен или не зарегистрировались для участия в основной сессии, состоится 10 сентября. Регистрация на дополнительный экзамен начнется 26 июля и продлится до 4 августа.