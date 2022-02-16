Соответствующие приказы размещены в разделе "Вступительная кампания 2022" на сайте Министерства образования.

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ЕПВИ проводят при поступлении на магистратуру на такие специальности:

"Социальные и поведенческие науки",

"Журналистика",

"Управление и администрирование",

"Право",

"Публичное управление и администрирование",

"Международные отношения".

Единое профессиональное вступительное испытание будет состоять из двух частей – предметного теста и теста общей учебной компетентности.

Блок теста общей учебной компетентности будет содержать задания для оценки критического, аналитического и логического мышления. Тестовые задания будут заключаться в соответствии с программой, утвержденной приказом МОН.

По каким программам готовиться

Тесты будут сдавать согласно программ:

право и международное право – смотрите программу по ссылке;

экономика и международная экономика – смотрите программу по ссылке;

учет и финансы – смотрите программу по ссылке;

политология и международные отношения – смотрите программу по ссылке;

психология и социология – смотрите программу по ссылке;

управление и администрирование – смотрите программу по ссылке.

Когда будет проходить ЕВИ и ЕПВИ

Регистрация абитуриентов для составления ЕВИ и ЕПВИ продлится с 26 апреля до 17 мая 2022 года.

В то же время основная сессия единого вступительного экзамена по иностранному языку состоится 22 июня. А единое профессиональное вступительное испытание будет состоять из двух частей – теста общей учебной компетентности (ТОУК), который состоится 20 июня, а также предметного теста:

предметный тест по экономике и международной экономике состоится 24 июня,

по праву и международному праву – 24 июня,

учета и финансов – 29 июня,

политологии и международных отношений – 29 июня,

психологии и социологии – 29 июня,

управлению и администрированию – 1 июля.

Дополнительная сессия ЕВИ по иностранному языку для поступающих, которые хотят повторно сдать экзамен или не зарегистрировались для участия в основной сессии, состоится 10 сентября. Регистрация на дополнительный экзамен начнется 26 июля и продлится до 4 августа.