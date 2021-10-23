МОН утвердило профессиональные стандарты воспитателя и директора садика: пояснения
Источник:Министерство образования и науки
Министерство образования и науки разработало и утвердило профессиональные стандарты воспитателя и руководителя сада. Какими они должны быть и их трудовые функции – читайте в статье.
Соответствующие приказы № 620-21 и № 755-21 обнародованы на сайте МОН. Согласно им, руководитель садика подчиняется учредителю или уполномоченному им органу (лицу).
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Стандарт директора садика
Руководитель, возглавляющий учреждение дошкольного образования, осуществляет непосредственное руководство им.
Каким должен быть директор садика:
- Профессиональный стандарт предусматривает, что на эту должность принимаются лица, соответствующие требованиям, не имеющие судимости или преступлений в отношении детей.
- Руководитель учреждения дошкольного образования должен иметь диплом магистра по специальности "Образование"/"Педагогика".
- Директор должен иметь медицинскую книжку с результатами прохождения обязательных медицинских осмотров.
Руководитель учреждения дошкольного образования, который впервые назначен на соответствующую должность, должен пройти повышение квалификации в соответствии с занимаемой должностью в течение первых двух лет работы.
Перечень трудовых функций руководителя садика:
- Организация здоровой, безопасной, развивающей, инклюзивной образовательной среды.
- Управление учебным заведением.
- Непрерывное личностное и профессиональное развитие.
- Лидерство и партнерское взаимодействие.
- Стратегическое управление и развитие садика.
Стандарт воспитателя
Отмечается, что работа воспитателя связана с повышенным уровнем психофизиологической и эмоциональной нагрузки.
Каких воспитателей допускают к работе в садике:
- Имеющих высшее образование (степень младшего специалиста, бакалавра или магистра) по специальности "Дошкольное образование" или высшее/профессиональное высшее образование по специальности "Образование"/"Педагогика".
- Имеющих моральные качества, которые позволяют выполнять профессиональные обязанности.
- Имеющих медицинскую книжку о прохождении обязательных медицинских осмотров.
- Имеющих справку о прохождении предварительного (проводится перед началом деятельности) или периодического (проводится один раз в 5 лет) психиатрического осмотра.
Согласно стандарту, основной целью деятельности воспитателя является организация обучения, воспитания и развития воспитанников во время получения ими дошкольного образования путем формирования ключевых компетентностей.
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Документ предусматривает обязательное повышение квалификации воспитателей дошкольного образования не реже одного раза в 5 лет общим объемом не менее 120 часов за 5 лет.
Необходимыми общими компетентностями для воспитателя являются:
- гражданская,
- социальная,
- культурная,
- лидерская,
- предпринимательская,
- этическая.
Перечень трудовых функций воспитателя:
- Организация, обеспечение и реализация образовательного процесса.
- Участие в создании, поддержке и развитии здоровой, безопасной и развивающей среды.
- Профессиональное развитие и самосовершенствование.
- Партнерское взаимодействие с участниками образовательного процесса.
Профессиональная деятельность воспитателя осуществляется в соответствии с трудовым договором. Воспитатель непосредственно подчиняется руководителю садика, а также руководителю структурного подразделения учебного заведения.
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