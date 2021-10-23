Соответствующие приказы № 620-21 и № 755-21 обнародованы на сайте МОН. Согласно им, руководитель садика подчиняется учредителю или уполномоченному им органу (лицу).

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Стандарт директора садика

Руководитель, возглавляющий учреждение дошкольного образования, осуществляет непосредственное руководство им.

Каким должен быть директор садика:

Профессиональный стандарт предусматривает, что на эту должность принимаются лица, соответствующие требованиям, не имеющие судимости или преступлений в отношении детей.

Руководитель учреждения дошкольного образования должен иметь диплом магистра по специальности "Образование"/"Педагогика".

Директор должен иметь медицинскую книжку с результатами прохождения обязательных медицинских осмотров.

Руководитель учреждения дошкольного образования, который впервые назначен на соответствующую должность, должен пройти повышение квалификации в соответствии с занимаемой должностью в течение первых двух лет работы.

Перечень трудовых функций руководителя садика:

Организация здоровой, безопасной, развивающей, инклюзивной образовательной среды.

Управление учебным заведением.

Непрерывное личностное и профессиональное развитие.

Лидерство и партнерское взаимодействие.

Стратегическое управление и развитие садика.

Стандарт воспитателя

Отмечается, что работа воспитателя связана с повышенным уровнем психофизиологической и эмоциональной нагрузки.

Каких воспитателей допускают к работе в садике:

Имеющих высшее образование (степень младшего специалиста, бакалавра или магистра) по специальности "Дошкольное образование" или высшее/профессиональное высшее образование по специальности "Образование"/"Педагогика".

Имеющих моральные качества, которые позволяют выполнять профессиональные обязанности.

Имеющих медицинскую книжку о прохождении обязательных медицинских осмотров.

Имеющих справку о прохождении предварительного (проводится перед началом деятельности) или периодического (проводится один раз в 5 лет) психиатрического осмотра.

Согласно стандарту, основной целью деятельности воспитателя является организация обучения, воспитания и развития воспитанников во время получения ими дошкольного образования путем формирования ключевых компетентностей.

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Документ предусматривает обязательное повышение квалификации воспитателей дошкольного образования не реже одного раза в 5 лет общим объемом не менее 120 часов за 5 лет.

Необходимыми общими компетентностями для воспитателя являются:

гражданская,

социальная,

культурная,

лидерская,

предпринимательская,

этическая.

Перечень трудовых функций воспитателя:

Организация, обеспечение и реализация образовательного процесса.

Участие в создании, поддержке и развитии здоровой, безопасной и развивающей среды.

Профессиональное развитие и самосовершенствование.

Партнерское взаимодействие с участниками образовательного процесса.

Профессиональная деятельность воспитателя осуществляется в соответствии с трудовым договором. Воспитатель непосредственно подчиняется руководителю садика, а также руководителю структурного подразделения учебного заведения.

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