МОН утвердило модельные программы Новой украинской школы для учеников 5 – 9 классов: перечень

Представители Института модернизации содержания образования, что внедряет пилотирование НУШ, рассказали, что процесс утверждения модельных учебных программ будет постоянным, поэтому этот список могут дополнить.

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Всего утверждено 75 программ по разным предметам и курсам. В частности:

К слову, по состоянию на начало июля Министерство финансов до сих пор не направило Госказначейству бюджетную роспись субвенции на реформу НУШ. Хотя решение о выделении 1,4 миллиарда гривен правительство приняло еще в мае.

Что известно о НУШ в Украине

"Новая украинская школа" – это главная реформа МОН под руководством бывшего министра Лилии Гриневич. Цель НУШ – создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умения применять их в жизни.

Внедрять ее начали с учеников первых классов. Так, в 2018 году новые стандарты тестировали в 100 школах по всей стране, а в 2018/2019 учебном году украинские первоклассники начали учиться по новой системе.

Кроме того, МОН уже готовится к запуску реформы "Новой Украинской школы" в 5 – 9 классах. Проект рассчитывают провести в течение 2021 – 2027 годов в три этапа.