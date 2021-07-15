МОН утвердило модельные программы Новой украинской школы для учеников 5 – 9 классов: перечень

15 июля 2021 , 09:24
Читати новину українською

Источник:

Министерство образования и науки

Министерство образования и науки утвердило модельные программы Новой украинской школы для учащихся 5 – 9 классов. По ним начнут учиться 5 пилотные классы с этого учебного года и все остальные пятые классы – со следующего.

Представители Института модернизации содержания образования, что внедряет пилотирование НУШ, рассказали, что процесс утверждения модельных учебных программ будет постоянным, поэтому этот список могут дополнить.

К теме Как будут оценивать учеников начальных классов в новом учебном году: рекомендации МОН

Какие предметы и курсы будут у учеников 5 – 9 классов НУШ

Всего утверждено 75 программ по разным предметам и курсам. В частности:

  • Украинский язык;
  • Украинская литература;
  • Зарубежная литература;
  • Интегрированный курс украинской и зарубежной литературы;
  • Языки и литературы национальных сообществ;
  • Иностранные языки;
  • Введение в историю Украины и гражданское образование;
  • Исследуем историю и общество;
  • Украина и мир. Введение в историю и гражданского образования;
  • История Украины. Всемирная история;
  • Этика;
  • Курс нравственной направленности "Учимся жить вместе"
  • Культура добрососедства;
  • Здоровье, безопасность и благополучие;
  • Познаем природу;
  • Естественные науки;
  • Математика;
  • информатика;
  • Технологии;
  • Искусство;
  • Драматургия и театр;
  • Музыкальное искусство и другие.

К слову, по состоянию на начало июля Министерство финансов до сих пор не направило Госказначейству бюджетную роспись субвенции на реформу НУШ. Хотя решение о выделении 1,4 миллиарда гривен правительство приняло еще в мае.

Что известно о НУШ в Украине

"Новая украинская школа" – это главная реформа МОН под руководством бывшего министра Лилии Гриневич. Цель НУШ – создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умения применять их в жизни.

Внедрять ее начали с учеников первых классов. Так, в 2018 году новые стандарты тестировали в 100 школах по всей стране, а в 2018/2019 учебном году украинские первоклассники начали учиться по новой системе.

Кроме того, МОН уже готовится к запуску реформы "Новой Украинской школы" в 5 – 9 классах. Проект рассчитывают провести в течение 2021 – 2027 годов в три этапа.

Автор: Марія Бондар