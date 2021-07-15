Представители Института модернизации содержания образования, что внедряет пилотирование НУШ, рассказали, что процесс утверждения модельных учебных программ будет постоянным, поэтому этот список могут дополнить.
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Какие предметы и курсы будут у учеников 5 – 9 классов НУШ
Всего утверждено 75 программ по разным предметам и курсам. В частности:
- Украинский язык;
- Украинская литература;
- Зарубежная литература;
- Интегрированный курс украинской и зарубежной литературы;
- Языки и литературы национальных сообществ;
- Иностранные языки;
- Введение в историю Украины и гражданское образование;
- Исследуем историю и общество;
- Украина и мир. Введение в историю и гражданского образования;
- История Украины. Всемирная история;
- Этика;
- Курс нравственной направленности "Учимся жить вместе"
- Культура добрососедства;
- Здоровье, безопасность и благополучие;
- Познаем природу;
- Естественные науки;
- Математика;
- информатика;
- Технологии;
- Искусство;
- Драматургия и театр;
- Музыкальное искусство и другие.
К слову, по состоянию на начало июля Министерство финансов до сих пор не направило Госказначейству бюджетную роспись субвенции на реформу НУШ. Хотя решение о выделении 1,4 миллиарда гривен правительство приняло еще в мае.
Что известно о НУШ в Украине
"Новая украинская школа" – это главная реформа МОН под руководством бывшего министра Лилии Гриневич. Цель НУШ – создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умения применять их в жизни.
Внедрять ее начали с учеников первых классов. Так, в 2018 году новые стандарты тестировали в 100 школах по всей стране, а в 2018/2019 учебном году украинские первоклассники начали учиться по новой системе.
Кроме того, МОН уже готовится к запуску реформы "Новой Украинской школы" в 5 – 9 классах. Проект рассчитывают провести в течение 2021 – 2027 годов в три этапа.