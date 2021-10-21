Соответствующее письмо МОН от 21 октября № 1/9-558 "Об организации образовательного процесса в учебных заведениях во время эпидемической опасности" разослали учебным заведениям.

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Так, согласно письму, уйти на дистанционку рекомендуют колледжам, профтехам и вузам.

В то же время военные учебные заведения и воинские подразделения вузов должны организовывать обучение в соответствии с решениями государственных органов, в управлении которых они находятся.

Также МОН подчеркнуло соблюдение в учебных заведениях и общежитиях в период с 25 октября по 15 ноября максимальных карантинных ограничений и мер безопасности.



Письмо МОН относительно дистанционки в колледжах и вузах / Фото из фесбука "Новости высшего образования"

К слову, ранее Харьковский национальный университет Каразина изменил форму обучения из-за COVID-19. Так, с 19 октября 15 факультетов и учебно-научных институтов при вузе перешли на смешанное обучение, еще семь факультетов – на дистанционку. Очные занятия продолжал только физико-технический факультет.

Коронавирус в Украине. За минувшие сутки, 20 октября, в Украине выявили 22 415 новых больных COVID-19. Среди них – 1771 детей. К сожалению, еще 546 жителей Украины умерли в результате болезни. В целом с начала пандемии в Украине официально подтвердили более 2,7 миллиона случаев заражения коронавирусом.