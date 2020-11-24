16 дней против насилия: МОН рекомендует школам провести уроки о проблемах в семье
Министерство образования и науки рекомендует учебным заведениям присоединиться к Всеукраинской акции "16 дней против насилия" и провести уроки или другие мероприятия по случаю празднования Европейского дня защиты детей от сексуальной эксплуатации.
Соответствующее письмо направили региональным департаментам образования и науки, сообщает пресс-служба МОН.
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В Минобразования отмечают, что Всеукраинская акция "16 дней против насилия" проводится ежегодно с 25 ноября до 10 декабря. А все для того, чтобы привлечь внимание общественности к актуальной проблеме о насилии в семье в отношении женщин или жестоком обращении с детьми и тому подобное.
МОН рекомендует организовать в школах учебные занятия, лекции, вебинары или другие мероприятия на эту тему с учетом условий карантина.
При подготовке к уроку рекомендуется воспользоваться такими материалами:
- видеоролик "Расскажи взрослому, которому доверяешь" о предупреждении сексуального насилия над детьми в кругу доверия;
- буклет "Узнай о своих правах в цифровой среде" с рекомендациями Совета Европы по уважению, защите и осуществлению прав ребенка;
- видеоролик "Начни говорить" для детей и взрослых о предупреждении сексуальных домогательств в спорте;
- серия из 6 обучающих видеоуроков для родителей и взрослых, работающих с детьми.
Все материалы могут использоваться учителями, социальными педагогами, практическими психологами во время проведения профилактической и разъяснительной работы с учащимися.
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