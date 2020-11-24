Министерство образования и науки рекомендует учебным заведениям присоединиться к Всеукраинской акции "16 дней против насилия" и провести уроки или другие мероприятия по случаю празднования Европейского дня защиты детей от сексуальной эксплуатации.

Соответствующее письмо направили региональным департаментам образования и науки, сообщает пресс-служба МОН.

Интересно Зарплаты учителей будут расти, несмотря на экономические трудности из-за COVID-19, – Шкарлет

В Минобразования отмечают, что Всеукраинская акция "16 дней против насилия" проводится ежегодно с 25 ноября до 10 декабря. А все для того, чтобы привлечь внимание общественности к актуальной проблеме о насилии в семье в отношении женщин или жестоком обращении с детьми и тому подобное.

МОН рекомендует организовать в школах учебные занятия, лекции, вебинары или другие мероприятия на эту тему с учетом условий карантина.

При подготовке к уроку рекомендуется воспользоваться такими материалами:

видеоролик "Расскажи взрослому, которому доверяешь" о предупреждении сексуального насилия над детьми в кругу доверия;

буклет "Узнай о своих правах в цифровой среде" с рекомендациями Совета Европы по уважению, защите и осуществлению прав ребенка;

видеоролик "Начни говорить" для детей и взрослых о предупреждении сексуальных домогательств в спорте;

серия из 6 обучающих видеоуроков для родителей и взрослых, работающих с детьми.

Все материалы могут использоваться учителями, социальными педагогами, практическими психологами во время проведения профилактической и разъяснительной работы с учащимися.