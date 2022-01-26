Такое решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в конкретных регионах. В МОН учли консультации с Министерством здравоохранения.

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МОН рекомендует перейти на дистанционку

Согласно письму, МОН рекомендует:

в школах – организовать обучение для учеников 5 – 11 классов дистанционно на, по меньшей мере, две недели;

– организовать обучение для учеников 5 – 11 классов дистанционно на, по меньшей мере, две недели; в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с изменениями графика и расписания занятий;

организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с изменениями графика и расписания занятий; в колледжах и вузах – ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля 2022 года, учитывая необходимые изменения в расписание занятий.

Военные вузы и колледжи организовывают образовательный процесс в соответствии с решениями государственных органов, в сфере управления которых находятся.

В МОН добавили, что независимо от эпидемической ситуации, ученикам начальной школы, заведений специального образования и воспитанникам садиков разрешается учиться очно.

В письмах отмечено, что необходимо провести дополнительную разъяснительную работу с коллективами заведений по организации образовательного процесса в условиях карантина.

К слову, за минувшие сутки, 25 января, в Украине зарегистрировали более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В последний раз такое количество больных регистрировали в первой половине ноября. Кроме того, количество госпитализированных по сравнению с позавчерашним днем ​​выросло вдвое – 3 073 против 1 507.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом обнаружили на Прикарпатье, в Киеве, а также во Львовской и Харьковской областях. Статистику заболеваемости по регионам – смотрите в статье.