МОН рекомендует пересмотреть все индивидуальные программы развития дошкольников с ООП

Министерство образования и науки рекомендует садикам с 1 февраля 2022 года пересмотреть все индивидуальные программы развития дошкольников с особыми образовательными потребностями.

Об этом МОН отметило в письме об определении уровня поддержки у детей с ООП, получающих дошкольное образование в инклюзивных группах.

К теме Клопотенко завершил работу над новым меню для детских садов: каким оно будет

Пересмотреть индивидуальные программы развития необходимо из-за вступления в силу изменений в постановления правительства, регулирующих организацию инклюзивного обучения (постановление от 21 июля 2021 года).

Также МОН в письме отмечает, что выводы о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка, выданные до 1 января 2021 года, действуют до окончания срока их действия или до выдачи нового заключения ИРЦ.

Изменения относительно обучения детей с ООП в 2022

Минобразования опубликовало методические рекомендации для установления категорий особых образовательных потребностей и определения уровня поддержки в образовательном процессе.

Нововведения усиливают сотрудничество между учреждениями образования и инклюзивно-ресурсными центрами (ИРЦ). Так, школы будут получать больше поддержки и помощи во время обучения детей с ООП.

Отныне создание инклюзивных классов и распределение образовательной субвенции будет осуществляться по уровням оказания поддержки:

Поддержка первого уровня предоставляется прежде всего ученикам, у которых возникают трудности во время обучения, но которым не нужен инклюзивный класс.

Второй, третий и более высокие уровни поддержки указывают в выводе ИРЦ.

С 2022 года будет проводиться комплексная психолого-педагогическая оценка на базе школы. Это позволит специалистам работать с ребенком в привычной ему среде. Также их участие обязательно в составе команд сопровождения детей с ООП.

Также школы, в которых учатся дети с ООП в инклюзивных классах одного или разных лет обучения, могут создавать инклюзивные межклассные группы для изучения предметов, модифицированных с учетом ООП учащихся.

Интересно Правительство утвердило порядок организации инклюзивного обучения в колледжах

Для определения уровней поддержки в школе директор должен:

Создать команды сопровождения для всех детей, нуждающихся в поддержке.

Составить расписание заседаний команд сопровождения, предусмотрев участие специалистов ИРЦ.

Оформить протокол с определением уровня поддержки для каждого ученика.

Обобщить информацию об уровнях поддержки для всех учащихся с ООП.

Проинформировать родителей учащихся с ООП о необходимости прохождения комплексной оценки в ИРЦ, если ребенок учится по заключению ПМПК.



Уровни поддержки / Инфографика ГСКО

К слову, ранее МОН объяснило, как учителям будут начислять доплаты за работу в инклюзивных классах. Например, если ученик с ООП некоторое время не посещал занятия по болезни или по другой причине, то это не влияет на размер выплаты педагогам. Детали – читайте в статье.