Министерство образования и науки Украины планирует реформировать систему дошкольного образования, чтобы поднять ее до общеевропейского уровня. Кроме того, в этом учебном году МОН проведет исследование качества образования в садиках.

О реформировании дошкольного образования

Реформировать дошкольное образование стоит с учетом лучших традиций отечественной педагогики, передает пресс-служба МОН.

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Шкарлет заверил, что концепция Новой украинской школы изменила подходы к обучению. Поэтому МОН планирует реформировать систему дошкольного образования, унифицировав общие подходы воспитания и обучения детей с общеевропейскими с учетом лучших традиций отечественной педагогики.

И.о. министра образования Сергей Шкарлет подчеркнул, что детский сад всегда символизировал начало самостоятельной жизни ребенка, открывал двери в мир будущих поколений. "И сегодня дошкольное образование ассоциируется с новыми идеями, смелыми экспериментами, радостными открытиями и верой в будущее", – добавил он.

По словам Шкарлета, в Украине действуют почти 15 тысяч учреждений дошкольного образования, в которых обучают 137 тысяч педагогов и воспитываются больше 1,25 миллиона детей.

Об исследовании качества образования в садиках

Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий. Так, она отметила, что МОН в 2020-2021 учебном году проведет исследования качества дошкольного образования в 200 садиках на основе международной методики Early Childhood Environment Rating Scale.

В то же время все другие учреждения дошкольного образования получат экземпляры методики ECERS для того, чтобы самим оценить свою работу.

"В ближайшей перспективе мы проведем оценку качества образовательного процесса в учреждениях дошкольного образования с использованием методики ECERS. Это ни в коем случае не для контроля или проверки, а для исследования качества обучения дошкольного образования", – заверила Мандзий.

По ее словам, в МОН не планирует оценивать результаты детей, а хотят оценить то, что влияет на развитие ребенка, его здоровье, благополучие, удовлетворенность и тому подобное.