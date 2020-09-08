МОН разработало законопроект об образовании для взрослых: что он предусматривает
Министерство образования и науки Украины разработало законопроект "Об образовании взрослых", который поможет на законодательном уровне обеспечить условия функционирования образования взрослых в Украине. Что предусматривает этот проект – читайте в материале.
Сейчас этот законопроект требует общественного обсуждения, передает пресс-служба МОН.
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По словам экспертов, этот закон очень важен, ведь в современном мире человек должен учиться в течение жизни. Сейчас Украина дает для этого мало возможностей, и новый закон может это изменить.
Что предусматривает законопроект Об образовании для взрослых:
- он поможет создать условия для развития образования взрослых;
- этот законопроект должен определить приоритетные направления образования взрослых, которые бы обеспечили формирование у украинцев ключевых компетентностей, рекомендованных ЕС для образования в течение жизни;
- с его помощью можно будет упорядочить систему образования взрослых;
- он также сможет определять основы сотрудничества между государством, органами местного самоуправления и провайдерами образования взрослых;
- законопроект заложит правовые основы деятельности новых институтов в сфере образования взрослых.
В МОН отметили, что законопроект предусматривает создание Национального совета по вопросам образования взрослых – соответствующего консультативного органа, который будет иметь влияние на формирование государственной политики в сфере образования взрослых.
Законопроект также определяет правовые механизмы взаимодействия между формальным и неформальным образованием взрослых, который поможет расширить доступ взрослых к формальному образованию и заложить удобные и гибкие правила получения образования взрослыми.