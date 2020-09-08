Министерство образования и науки Украины разработало законопроект "Об образовании взрослых", который поможет на законодательном уровне обеспечить условия функционирования образования взрослых в Украине. Что предусматривает этот проект – читайте в материале.

Сейчас этот законопроект требует общественного обсуждения, передает пресс-служба МОН.

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По словам экспертов, этот закон очень важен, ведь в современном мире человек должен учиться в течение жизни. Сейчас Украина дает для этого мало возможностей, и новый закон может это изменить.

Что предусматривает законопроект Об образовании для взрослых:

он поможет создать условия для развития образования взрослых;

этот законопроект должен определить приоритетные направления образования взрослых, которые бы обеспечили формирование у украинцев ключевых компетентностей, рекомендованных ЕС для образования в течение жизни;

с его помощью можно будет упорядочить систему образования взрослых;

он также сможет определять основы сотрудничества между государством, органами местного самоуправления и провайдерами образования взрослых;

законопроект заложит правовые основы деятельности новых институтов в сфере образования взрослых.

В МОН отметили, что законопроект предусматривает создание Национального совета по вопросам образования взрослых – соответствующего консультативного органа, который будет иметь влияние на формирование государственной политики в сфере образования взрослых.

Законопроект также определяет правовые механизмы взаимодействия между формальным и неформальным образованием взрослых, который поможет расширить доступ взрослых к формальному образованию и заложить удобные и гибкие правила получения образования взрослыми.