Министерство образования и науки разработало для педагогов законопроект о дополнительных гарантиях, связанные с распространением в Украине коронавируса.

Временный глава МОН Сергей Шкарлет заверил, что сейчас этот законопроект дорабатывается в Офисе Президента. Об этом он сказал во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Впоследствии этот законопроект будет подан в парламент в качестве приоритетного от Президента Украины. Однако Шкарлет не сообщил о других подробностях содержания этого документа.

Также и.о. министра образования напомнил, что в сентябре МОН подписало Меморандум о сотрудничестве с пятью ведущими страховыми компаниями, согласно которому участникам образовательного процесса предоставляются льготные условия страхования от коронавируса.

Хотя впоследствии в МЗ заявили, что на страхование учителей средств не предусмотрено. Педагоги имеют право лишь на выплату пособий по временной утрате трудоспособности вследствие заболевания COVID-19.