МОН разработало программу ВНО для учителей начальной школы: что будут проверять

Министерство образования и науки разработало проект программы независимого тестирования знаний и умений учителей начальных классов.

Отметим, что это еще не утвержденная официально программа. Пока это лишь проект МОН и до 15 февраля продлится обсуждение.

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Программа предназначена для оценки профессиональных знаний и умений учителей начальных классов, которая проводится в рамках сертификации педагогических работников.

Какие знания учителей будут проверять

Независимое тестирование является одним из трех инструментов сертификации учителей начальных классов и применяется для проверки знаний и умений как профессиональных компетенций учителя в соответствии с трудовыми функциями.

Целью ВНО для учителей начальных классов является оценивание профессиональных знаний и когнитивных умений, определенных профессиональным стандартом. В частности:

способности обеспечивать получение учащимися образования на государственном языке;

способности формировать и развивать культурно-коммуникативные умения и навыки;

способности моделировать содержание обучения в соответствии с обязательными результатами обучения учащихся;

способности формировать и развивать у учащихся ключевые компетентности и умения, общие для всех компетентностей;

способности осуществлять интегрированное обучение учащихся;

способности подбирать и использовать современные и эффективные методики и технологии обучения, воспитания и развития учащихся;

способности развивать у учащихся критическое мышление;

способности осуществлять оценивание и мониторинг результатов обучения учащихся на принципах компетентностного подхода;

способности формировать ценностные отношения учащихся;

способности ориентироваться в информационном пространстве, осуществлять поиск и критически оценивать информацию, оперировать ею в профессиональной деятельности;

способности использовать цифровые технологии в образовательном процессе;

способности определять и учитывать в образовательном процессе возрастные и другие индивидуальные особенности учащихся;

способности использовать стратегии работы с учащимися, которые способствуют развитию их положительной оценки, я-идентичности;

способности формировать мотивацию учащихся и организовывать их познавательную деятельность;

способности конструктивно и безопасно взаимодействовать с участниками образовательного процесса;

способности вовлекать родителей в образовательный процесс на принципах партнерства;

способности работать в команде с привлечением специалистов, ассистентов учителя для оказания дополнительной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями;

способности к педагогической поддержке лиц с особыми образовательными потребностями;

способности обеспечивать в образовательной среде благоприятные условия для каждого ученика, в зависимости от его индивидуальных потребностей, возможностей, способностей и интересов;

способности оказывать домедицинскую помощь участникам образовательного процесса;

способности планировать образовательный процесс;

способности организовывать процесс обучения, воспитания и развития учащихся;

способности организовывать различные виды и формы учебной и познавательной деятельности учащихся;

способности осуществлять оценку результатов обучения учащихся;

способности обеспечивать самооценку и взаимооценку результатов учащихся и т.д.

Программа структурирована в соответствии с трудовыми функциями, определенными профессиональным стандартом:

управление образовательным процессом;

обучение учащихся предметам;

партнерское взаимодействие с участниками образовательного процесса;

участие в организации безопасной и здоровой образовательной среды.

Каждый раздел программы содержит подразделы, отвечающие профессиональным компетентностям учителя начальной школы.

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