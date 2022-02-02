Отметим, что это еще не утвержденная официально программа. Пока это лишь проект МОН и до 15 февраля продлится обсуждение.
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Программа предназначена для оценки профессиональных знаний и умений учителей начальных классов, которая проводится в рамках сертификации педагогических работников.
Какие знания учителей будут проверять
Независимое тестирование является одним из трех инструментов сертификации учителей начальных классов и применяется для проверки знаний и умений как профессиональных компетенций учителя в соответствии с трудовыми функциями.
Целью ВНО для учителей начальных классов является оценивание профессиональных знаний и когнитивных умений, определенных профессиональным стандартом. В частности:
- способности обеспечивать получение учащимися образования на государственном языке;
- способности формировать и развивать культурно-коммуникативные умения и навыки;
- способности моделировать содержание обучения в соответствии с обязательными результатами обучения учащихся;
- способности формировать и развивать у учащихся ключевые компетентности и умения, общие для всех компетентностей;
- способности осуществлять интегрированное обучение учащихся;
- способности подбирать и использовать современные и эффективные методики и технологии обучения, воспитания и развития учащихся;
- способности развивать у учащихся критическое мышление;
- способности осуществлять оценивание и мониторинг результатов обучения учащихся на принципах компетентностного подхода;
- способности формировать ценностные отношения учащихся;
- способности ориентироваться в информационном пространстве, осуществлять поиск и критически оценивать информацию, оперировать ею в профессиональной деятельности;
- способности использовать цифровые технологии в образовательном процессе;
- способности определять и учитывать в образовательном процессе возрастные и другие индивидуальные особенности учащихся;
- способности использовать стратегии работы с учащимися, которые способствуют развитию их положительной оценки, я-идентичности;
- способности формировать мотивацию учащихся и организовывать их познавательную деятельность;
- способности конструктивно и безопасно взаимодействовать с участниками образовательного процесса;
- способности вовлекать родителей в образовательный процесс на принципах партнерства;
- способности работать в команде с привлечением специалистов, ассистентов учителя для оказания дополнительной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями;
- способности к педагогической поддержке лиц с особыми образовательными потребностями;
- способности обеспечивать в образовательной среде благоприятные условия для каждого ученика, в зависимости от его индивидуальных потребностей, возможностей, способностей и интересов;
- способности оказывать домедицинскую помощь участникам образовательного процесса;
- способности планировать образовательный процесс;
- способности организовывать процесс обучения, воспитания и развития учащихся;
- способности организовывать различные виды и формы учебной и познавательной деятельности учащихся;
- способности осуществлять оценку результатов обучения учащихся;
- способности обеспечивать самооценку и взаимооценку результатов учащихся и т.д.
Программа структурирована в соответствии с трудовыми функциями, определенными профессиональным стандартом:
- управление образовательным процессом;
- обучение учащихся предметам;
- партнерское взаимодействие с участниками образовательного процесса;
- участие в организации безопасной и здоровой образовательной среды.
Каждый раздел программы содержит подразделы, отвечающие профессиональным компетентностям учителя начальной школы.
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