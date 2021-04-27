Замечания и предложения к проекту по отбору школьных учебников можно присылать до 23 апреля.
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МОН также предлагает, чтобы конкурс состоял из двух частей, сроки проведения которых совпадают:
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дизайнерская экспертиза учебников и пособий;
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выбор учебников и пособий школами по их электронным версиям.
Для конкурса предлагают создавать такие комиссии:
- Комиссия по приему комплектов конкурсных материалов конкурса,
- Конкурсная комиссия,
- Дизайнерская комиссия,
- Апелляционная комиссия.
Между тем в проекте не упомянуто о научно-методической и антидискриминационной экспертизе. А также изъяты Комиссия шифрования и дешифровки материалов и Комиссия по отбору экспертов для осуществления экспертизы е-учебников.
Там упоминается только дизайнерская комиссия, а также выбор учебников или пособия учителями.
Также в проекте порядка конкурсного отбора учебников или пособий сокращены сроки некоторых процедур вроде рассмотрения документов.
Для чего нужна дизайнерская экспертиза? Это такое себе оценивание соблюдения участниками конкурса санитарно-гигиенических требований к:
- художественному оформлению,
- полиграфическому изготовлению учебника/пособия (форматы, шрифты, гарнитура, кегль, начертание),
- обеспечению единого стиля, оригинальности и современности иллюстраций, сбалансированности цветовой гаммы, направленных на обеспечение удобства чтения текста с целью предупреждения негативного влияния процесса чтения на здоровье ребенка.
В МОН добавили, что на конкурс будут подавать учебники, которые уже получили гриф. То есть, содержание учебников будут анализировать до конкурса.
Сейчас предоставлением грифов учебной литературе занимаются предметные (отраслевые комиссии), организацией работы которых занимается Институт модернизации содержания образования.
Самые известные скандалы со школьными учебниками
- В учебнике по химии для 9 класса написали, что сода обладает профилактическими и лечебными свойствами при онкозаболеваниях. Интересно, что информацию взяли с сайта Всеукраинской ассоциации пенсионеров.
- В учебнике "Я исследую мир" для третьего класса в одной из задач упоминается алкогольный напиток – глинтвейн. Задание звучало так: "На вершине горы Игорь замерз. Его подруга Лиза предложила согреться, как это иногда делают взрослые, попробовав глинтвейн – напиток, содержащий алкоголь...".
- В учебнике "Основы семьи" для 10 – 11 классов контрацепцию назвали неэтичной и противоречащей природе семьи. Там также критикуют половые отношения до брака и отмечают, что "предназначение женщины – давать и оберегать жизнь".
- В рабочей тетради для начальных классов по предмету "Я исследую мир" наряду с Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой поставили фото звезд Надежды Дорофеевой и Монатика. Это вызвало большое возмущение у пользователей.
- Еще один скандал возник с учебниками украинского языка для третьего класса. Там нашли скрытую рекламу популярной марки воды "Моршинская" и львовской кофейни. Это возмутило и шокировало многих родителей школьников.