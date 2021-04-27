Замечания и предложения к проекту по отбору школьных учебников можно присылать до 23 апреля.

К теме Предшественникам должно быть стыдно: Шкарлет объяснил, как теперь школы будут обеспечивать учебниками

МОН также предлагает, чтобы конкурс состоял из двух частей, сроки проведения которых совпадают:

дизайнерская экспертиза учебников и пособий;

выбор учебников и пособий школами по их электронным версиям.

Для конкурса предлагают создавать такие комиссии:

Комиссия по приему комплектов конкурсных материалов конкурса,

Конкурсная комиссия,

Дизайнерская комиссия,

Апелляционная комиссия.

Между тем в проекте не упомянуто о научно-методической и антидискриминационной экспертизе. А также изъяты Комиссия шифрования и дешифровки материалов и Комиссия по отбору экспертов для осуществления экспертизы е-учебников.

Там упоминается только дизайнерская комиссия, а также выбор учебников или пособия учителями.

Также в проекте порядка конкурсного отбора учебников или пособий сокращены сроки некоторых процедур вроде рассмотрения документов.

Важно! В новом проекте есть четкий запрет на рекламу учебников и пособий со стороны органов государственной власти и местного самоуправления после окончания срока подачи комплектов конкурсных материалов и до завершения конкурса.

Для чего нужна дизайнерская экспертиза? Это такое себе оценивание соблюдения участниками конкурса санитарно-гигиенических требований к:

художественному оформлению,

полиграфическому изготовлению учебника/пособия (форматы, шрифты, гарнитура, кегль, начертание),

обеспечению единого стиля, оригинальности и современности иллюстраций, сбалансированности цветовой гаммы, направленных на обеспечение удобства чтения текста с целью предупреждения негативного влияния процесса чтения на здоровье ребенка.

В МОН добавили, что на конкурс будут подавать учебники, которые уже получили гриф. То есть, содержание учебников будут анализировать до конкурса.

Сейчас предоставлением грифов учебной литературе занимаются предметные (отраслевые комиссии), организацией работы которых занимается Институт модернизации содержания образования.

Самые известные скандалы со школьными учебниками