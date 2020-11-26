МОН разработало положение о лицеях: какими будут учебные заведения
Министерство образования и науки разработало проект положения о лицеях. Он сможет обеспечивать получение базового и профильного среднего образования.
Сейчас проект предлагается для общественного обсуждения, которое продлится до 15 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба МОН.
Интересно МОН кардинально изменит подходы к отбору школьных учебников: детали
Лицей может быть государственным, коммунальным, частным или корпоративным, а также иметь в своем составе филиалы.
Разработанное положение предусматривает, зачисление детей в 5 – 9 классы государственных, коммунальных и корпоративных лицеев с помощью конкурса, если количество поданных заявлений превысит общее количество свободных мест в классах.
Зачисление детей в 9 – 11 (12) классы государственных, коммунальных и корпоративных лицеев проводиться без конкурса, если количество поданных заявлений не будет превышать общего количества свободных мест.
Обучение в лицеях должно организовываться в:
- классах или группах)
- межклассных или проектных группах учащихся;
- учебных кабинетах (из учебных предметов одного или разных образовательных областей).
Кроме того, лицеи могут начать классы (группы) с вечерней, заочной или дистанционной формой обучения, а также инклюзивные классы для обучения лиц с особыми образовательными потребностями.
Управлять лицеем будет его директор, а коллегиальным органом управления будет педагогический совет. В Минобразования отметили, что учредителями лицея могут быть:
- органы государственной власти,
- соответствующий местный совет,
- физические и/или юридические лица.
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