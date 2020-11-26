Министерство образования и науки разработало проект положения о лицеях. Он сможет обеспечивать получение базового и профильного среднего образования.

Сейчас проект предлагается для общественного обсуждения, которое продлится до 15 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба МОН.

Интересно МОН кардинально изменит подходы к отбору школьных учебников: детали

Лицей может быть государственным, коммунальным, частным или корпоративным, а также иметь в своем составе филиалы.

Разработанное положение предусматривает, зачисление детей в 5 – 9 классы государственных, коммунальных и корпоративных лицеев с помощью конкурса, если количество поданных заявлений превысит общее количество свободных мест в классах.

Зачисление детей в 9 – 11 (12) классы государственных, коммунальных и корпоративных лицеев проводиться без конкурса, если количество поданных заявлений не будет превышать общего количества свободных мест.

Обучение в лицеях должно организовываться в:

классах или группах)

межклассных или проектных группах учащихся;

учебных кабинетах (из учебных предметов одного или разных образовательных областей).

Кроме того, лицеи могут начать классы (группы) с вечерней, заочной или дистанционной формой обучения, а также инклюзивные классы для обучения лиц с особыми образовательными потребностями.

Управлять лицеем будет его директор, а коллегиальным органом управления будет педагогический совет. В Минобразования отметили, что учредителями лицея могут быть:

органы государственной власти,

соответствующий местный совет,

физические и/или юридические лица.

Подробно ознакомиться с проектом положения о лицеях можно по ссылке.