Министерство образования и науки разработало базовый компонент дошкольного образования. Они определяют требования к уровню развитости, образованности и воспитанности ребенка.

Сейчас этот проект документа вынесен для общественного обсуждения, которое продлится до 26 ноября 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба МОН.

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Базовый компонент определяет условия, при которых становится достижимым надлежащий уровень образования ребенка старшего дошкольного возраста.

После утверждения базового компонента, выполнение его требований станет обязательным для всех садиков независимо от подчинения, типов и формы собственности или получения дошкольного образования.

Авторы проекта уверяют, что его нормы ориентированы на мировые тенденции и запросы украинского общества.

"Он направлен на равенство доступа дошкольного образования для всех детей раннего и дошкольного возраста, в частности детей с ООП, на сохранение общечеловеческих традиций общества, на социальную поддержку семьи и семейных отношений, на решение вопросов профессиональной самореализации и тому подобное", – говорится в описании основных положений проекта.

В документе также говорится о том, что воспитатель должен быть фасилитатором для ребенка.

Кто такой фасилитатор? От англ. facilitate – это помогать, направлять, помогать. То есть это специалист, который стимулирует процесс развития ребенка, создает для этого атмосферу психологической поддержки и интеллектуального и эмоционального благосостояния.

Воспитатели в садиках должны быть готовы к построению обучения с ценностями гуманной философии и педагогики. Это предполагает сформированность гуманистических ценностей, личностной зрелости, широкого кругозора, высокого уровня грамотности у педагогов.

Современное дошкольное образование требует развитых рефлексивных умений воспитателя. Педагог должен уметь проявлять свои умения, ориентируясь на возрастные и индивидуальные особенности развития детей.

Больше об основных положениях базового компонента дошкольного образования – читайте в документе МОН.