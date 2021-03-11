МОН разработает 4 онлайн-курса для обучения: каких специалистов будут учить
До конца года учреждения профессионального образования получат 4 онлайн-курса для обучения учащихся наиболее популярным профессиям. Также подготовят пособие по организации смешанного обучения для преподавателей.
Источник:Министерство образования и науки Украины
Пособие для профтехов будет содержать несколько идей относительно того, как объяснять материал, проверять домашние задания и преподавать практику.
К теме МОН будет проверять трудоустройство выпускников университетов
Каких специалистов будут учить
МОН совместно с Международной организацией труда разработают 4 онлайн-курса. Они помогут ученикам по таким профессиям:
- Повар;
- Портной;
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- Мастер по диагностике и наладке электрооборудования автомобилей.
Эксперты сейчас готовят структуру курсов, темы, типы заданий для оценивания и прочее. Планируется, что курсы будут построены по модульному подходу.
Поэтому, если ученик захочет повторить тему или вернуться к конкретному заданию, он сможет быстро найти его в соответствующем блоке.
Есть четкая тенденция в переходе обучения к онлайн-формату, и здесь нужно обеспечивать учащихся качественным контентом. К тому же, если взрослый человек захочет сменить профессию или повысить квалификацию по рабочей профессии, эти онлайн-курсы ему пригодятся,
– отметили в МОН.
К слову, правительство одобрило запуск портала "Дия. Цифровое образование". На нем пользователи смогут:
- получать доступ к учебным материалам, бесплатному образованию, образовательным ресурсам;
- проверять свои знания после обучения;
- почитать новости и результаты исследований в сфере образования;
- получить информацию о предприятиях, учреждениях, организациях, которые могут предоставить доступ к цифровому образованию;
- по результатам прохождения модулей смогут получить электронный сертификат.
Поделиться новостью