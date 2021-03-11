До конца года учреждения профессионального образования получат 4 онлайн-курса для обучения учащихся наиболее популярным профессиям. Также подготовят пособие по организации смешанного обучения для преподавателей.

Пособие для профтехов будет содержать несколько идей относительно того, как объяснять материал, проверять домашние задания и преподавать практику.

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Каких специалистов будут учить

МОН совместно с Международной организацией труда разработают 4 онлайн-курса. Они помогут ученикам по таким профессиям:

Повар;

Портной;

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

Мастер по диагностике и наладке электрооборудования автомобилей.

Эксперты сейчас готовят структуру курсов, темы, типы заданий для оценивания и прочее. Планируется, что курсы будут построены по модульному подходу.

Поэтому, если ученик захочет повторить тему или вернуться к конкретному заданию, он сможет быстро найти его в соответствующем блоке.

Есть четкая тенденция в переходе обучения к онлайн-формату, и здесь нужно обеспечивать учащихся качественным контентом. К тому же, если взрослый человек захочет сменить профессию или повысить квалификацию по рабочей профессии, эти онлайн-курсы ему пригодятся,

– отметили в МОН.

К слову, правительство одобрило запуск портала "Дия. Цифровое образование". На нем пользователи смогут: