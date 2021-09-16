В желтой зоне необходимо иметь международный, внутренний или иностранный сертификат. В нем будет содержаться информация о прививках 1 или 2 дозами вакцины.

Заметьте Вакцины станут пропуском в нормальную жизнь во время нового локдауна

Кроме того, COVID-сертификат может содержать следующие данные:

отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции;

выздоровление лица от указанной болезни.

Для работы школ в красной зоне необходимо, чтобы COVID-сертификаты имели 100% работников.

Что стоит знать о COVID-сертификатах

"Желтые" COVID-сертификаты будут получать украинцы, которые прививались одной дозой вакцины. Они будут действовать в течение 120 дней.

"Зеленые" COVID-сертификаты получат после вакцинации второй дозой. Документ будет действовать в течение 365 дней.

COVID-сертификаты с отрицательным результатом ПЦР-теста будут действовать 72 часа.

COVID-сертификаты, которые украинцы получат после ответвления от коронавируса, будут действовать 180 дней.

Усиление карантина: главное

Решение об ужесточении карантина Кабмин принял 13 сентября.

Именно тогда сообщили, что в Украине введут "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты. Их наличие предоставит украинцам ряд привилегий.

Украинцы и в дальнейшем сами будут выбирать, каким препаратом вакцинироваться.

Сообщение с фейсбук-страницы МОН:

На Правительственном портале обнародовано изменения в постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 г. №1236 и от 29 июня 2021 г. №677, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующие изменения вступают в силу с 20 сентября 2021 года.

В случае введения желтого уровня эпидемической опасности посещение учебных заведений соискателями образования будет разрешено при условии наличия не менее чем у 80% работников учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или международного, внутреннего или иностранного сертификата. Сертификат может подтверждать:

вакцинацию от COVID-19 одной дозой двухдозной вакцины (желтые сертификаты);

вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозной или двухдозной вакцины (зеленые сертификаты);

отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции;

выздоровление лица от указанной болезни.​

В случае введения красного уровня эпидемической опасности посещение учебных заведений соискателями образования будет разрешено, если 100% работников учебного заведения будут иметь документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, или международный, внутренний или иностранный сертификат. Сертификат может подтверждать:

вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозной или двухдозной вакцины (зеленые сертификаты);

отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции;

выздоровление лица от указанной болезни.

Срок действия COVID-сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 одной дозой вакцины (желтые сертификаты) от даты введения дозы составит 120 дней, двумя дозами (зеленый сертификат) – 365 дней. COVID-сертификат, подтверждающий отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции, будет действовать 72 часа. Срок действия сертификата о выздоровлении от COVID-19 составит 180 дней.

COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать их на бумаге соответствующего цвета не нужно. Действие сертификата должно быть подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения портала Дия (Дия)...