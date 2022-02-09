МОН рассматривает повышение зарплат учителей до 15 тысяч в 2022 году

Министерство образования и науки совместно с Министерством финансов рассматривают возможные варианты обеспечения зарплаты учителей в размере не менее 15 тысяч гривен в месяц с 1 сентября 2022 года.

В письме-ответе на обращение профсоюза педагогов Киева МОН отметило, что принятие решения правительства, которое бы уже с 1 января позволило поднять зарплаты учителям, требует дополнительных расходов из бюджета не менее 300 миллиардов гривен. Сейчас такие расходы отсутствуют.

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Однако в Министерстве образования и науки сообщили, что в настоящее время ведомствами нарабатывается указанный вариант повышения заработных плат учителей с 1 сентября этого года, учитывая реальные возможности дохода бюджета Украины.

В то же время в МОН напомнили, что госбюджетом на 2022 год предусмотрен рост (по сравнению с 2021 годом) зарплат педагогов, как и других работников бюджетной сферы, на 8,4% в связи с увеличением размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда.

Такое повышение должностных окладов работников произошло уже с 1 декабря 2021 года (размер должностного оклада работника – 2893 гривны), и дальнейшее повышение запланировано бюджетом с 1 октября 2022 года на 3,1%,

– заявили в Минобразовании.

Добавим, что с 1 декабря 2021 года должностные оклады педагогов выросли на 8,4 %. По данным МОН, благодаря этому зарплаты педагогов в школах выросли на 900 – 1300 гривен. Соответственно зарплата стартует от 10 тысяч гривен.

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