Министр образования Сергей Шкарлетт рассказал, что эти учителя до сих пор отстранены от работы и не получают зарплату.

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По его словам, к сожалению, до сих пор есть учителя, отстраненные от работы. По оперативной информации МОН, это 2,8 тысячи педагогов школ.

Больше всего отстранений учителей зафиксировано в Ровненской (384 учителя) и Киевской (281 учитель) областях.

Глава МОН выразил надежду, что в ближайшее время удастся возобновить очное обучение во всех школах Украины. При этом Шкарлетт добавил, что зависит это "от каждого из нас и нашего отношения к противоэпидемиологическим мерам".

Сколько школ работает дистанционно? На 27 ноября в Украине дистанционно продолжают работать 1,2 тысячи школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в красной зоне.

Хотя, еще в начале этой недели, 22 ноября, таких было 1,7 тысяч школ. То есть 500 школ смогли вернуться к очной учебе.

Сколько учителей в Украине уже вакцинировано

Шкарлетт пояснил, что подавляющее большинство педагогов уже вакцинировано. Так, сейчас одной дозой привиты 96,5% работников школ, из них полный цикл вакцинации прошли 86,4%, то есть более 563 тысяч человек.

Среди лидеров регионов полного цикла вакцинации:

Луганская область – 94,3%;

Сумская область – 93,9%

Донецкая область – 93,8%;

Черкасская область – 93,7%;

Харьковская область – 93,5%.

К слову, председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заверил, что учащиеся начальных и средних классов не являются основными распространителями вируса. По его словам, Минздрав, ВОЗ и ЮНИСЕФ просят разрешить детям учиться за партами.

Любопытно! В городе Александрия Кировоградской области от работы отстранили учительницу Ларису Лысюк из-за отказа вакцинироваться. Однако педагог уже вторую неделю продолжает приходить в коллегиум.