В МОН рассказали, сколько школ на дистанционке и в где вакцинировано больше всего учителей

Министр образования Сергей Шкарлет обнародовал обновленную статистики прививок среди работников сферы образования и рассказал, сколько школ сейчас учится дистанционно.

Сколько школ учится дистанционно? Сергей Шкарлет отметил, что сейчас более 4,7 тысячи школ работают в дистанционном формате. Кроме того, до сих пор на каникулах находится 42 школы.

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По его словам, две дозы вакцины получили более 1,12 миллионов педагогов (это 92,8%). В то же время по крайней мере одной дозой привито почти 97%.

Где вакцинировано больше всего педагогов

Самые высокие показатели привитых двумя дозами демонстрируют:

Харьковская область – 97,7% работников образования;

Полтавская область – 97,6% работников образования;

Луганская область – 96,8% работников образования;

Днепропетровская область – 96,6% работников образования.

Ситуация с вакцинацией в учебных заведениях

Наибольшее количество вакцинированных полным циклом работников демонстрируют:

учреждения специализированного образования – 97,1% педагогов;

техникумы – 96,3% педагогов;

школы – 94,5% педагогов;

садики – 92% педагогов;

колледжи – 89,3% педагогов;

вузы – 86,5% педагогов.

В МОН отметить, что около 8 тысяч работников учебных заведений имеют официально подтвержденные противопоказания.

Министр добавил, что главная цель МОН – не допустить большой волны заболеваемости. Поэтому он призвал всех, кто еще не вакцинировался и колеблется, все же привиться.

К слову, Минобразования 26 января рекомендовало школам, колледжам и вузам перейти на онлайн-обучение. Согласно письму, МОН рекомендует:

в школах – организовать обучение учащихся 5 – 11 классов дистанционно по меньшей мере на две недели;

– организовать обучение учащихся 5 – 11 классов дистанционно по меньшей мере на две недели; в техникумах – организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с изменениями расписания занятий;

– организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с изменениями расписания занятий; в колледжах и вузах – ввести дистанционное обучение от 27 января до 25 февраля 2022 года.

В ведомстве добавили, что учащимся начальной школы, учреждений специального образования и воспитанникам садиков, независимо от эпидемической ситуации, разрешается учиться очно.

Текст публикации Сергея Шкарлета:

​Традиционно информирую о статистике прививок среди работников сферы образования. Две дозы вакцины получили более 1 млн 121 тысяч работников – это 92,8%, по крайней мере одной дозой привито почти 97%.

Самые высокие показатели привитых полным циклом демонстрируют: Харьковская – 97,7%, Полтавская – 97,6%, Донецкая – 96,8% и Днепропетровская – 96,6% области.

Наибольшее количество вакцинированных полным циклом работников демонстрируют учреждения специализированного образования – 97,1%, профессионального – 96,3%, общего среднего – 94,5%, дошкольного – 92%, профессионального – 89,3%, высшего – 86,5%.

Стоит отметить, что около 8 тысяч работников учебных заведений имеют официально подтвержденные противопоказания. На каникулах находится 42 школы, еще 4726 школ работают в дистанционном формате.