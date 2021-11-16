МОН просит возобновить очное обучение

Министр образования, пообщавшись с руководителями департаментов и управлений образования областных и местных администраций, получил информацию о готовности школ вернуть детей за парты.

Важно Если в школе вакцинировано 100% работников, детей надо возвращать за парты, – Шкарлет

По словам Шкарлета, сейчас крайне важно восстановить очное обучение, ведь это нужно и ученикам, и учителям.

Социализация, живое общение, более высокая скорость и качество усвоения учебного материала возможны только при очном формате. Благодаря учителям и их активному участию в вакцинальной кампании, возвращение детей в школы стало реальностью,

– написал Шкарлет.

Министр образования обратился к учредителям и руководителям школ с тем, чтобы они не создавали новых преград.

Важно! По состоянию на 15 ноября в онлайн-режиме учатся 5,4 тысячи школ, а это почти 40% от общего количества. Лидерами онлайн-обучения являются Львовщина – 636 школ и Одесская область – 621. Кроме того, на каникулах сейчас продолжают находиться 84 заведения, больше всего таких школ в Николаевской области – 59.

Достаточно вакцинированных учителей

Сергей Шкарлет отметил, что полный цикл прививки от COVID-19 получили более 533 тысяч работников школ, а это более 82% от их общего количества. По крайней мере одной дозой вакцины привиты 95,6% работников школ.

К слову, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что учебные заведения должны перейти на очную форму обучения. По его словам, невакцинированных педагогов отстранили, поэтому в учебных заведениях уже должно быть 100% вакцинированных работников.

Текст публикации Сергея Шкарлета:

МОН обратилось к руководителям местных органов власти с письмом о возобновлении очного образовательного процесса в школах. Находясь на постоянной связи с руководителями департаментов и управлений образования областных и местных администраций, я получаю информацию о готовности школ Украины вернуть детей за парты.

Сейчас это крайне важно, ведь образовательный процесс в привычном формате нужен и ученикам, и учителям. Социализация, живое общение, более высокая скорость и качество усвоения учебного материала возможны только при очном формате.

Благодаря учителям и их активному участию в вакцинальной кампании, возвращение детей в школы стало реальностью. Обращаюсь к учредителям и руководителям учреждений общего среднего образования с тем, чтобы не создавали новых преград.

По оперативной информации, полный цикл прививки от COVID-19 получили более 533 тысяч работников учреждений общего среднего образования, или более 82% от их общего количества. По крайней мере одной дозой вакцины привиты 95,6% работников школ.