Ведь украинские выпускники, которые находятся в зонах временной оккупации, вынуждены пересекать государственную границу Украины без соблюдения установленных норм.

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Действующим законодательством Украины предусмотрены определенные административные наказания за нарушение порядка въезда и выезда из временно оккупированной территории Украины, а также за незаконное пересечение границы.

Так, административное наказание предусматривает штраф за незаконное пересечение границы, который составляет от 3400 до 8500 гривен, или административный арест на 15 суток.

В то же время в ГНСУ советуют органам охраны государственной границы рассматривать цель въезда на подконтрольную территорию для поступления и сопровождения поступающего как обстоятельство, что определяет малозначительность совершенного административного правонарушения и может освободить лицо от ответственности.

Документальным подтверждением цели въезда для поступления в учреждения образования может быть приглашение, полученное через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

Хочу выразить благодарность ГНС Украины за содействие процессу предоставления образовательных услуг абитуриентам с временно оккупированной территории и обеспечения реализации ими права на образование,

– отметил Шкарлет.

К слову, ранее оккупанты не пропускали абитуриентов с ВОТ, желающих учиться в учреждениях высшего образования Украины. В МОН такие действия осуждают.