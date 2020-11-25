Министерство образования и науки отреагировало на скандал с учебником по химии для учеников 9 классов, в котором присутствуют сомнительные советы с сайта для пенсионеров. Так, в МОН заверили, что не планируют запрещать книгу и считают такие фейки полезными для школьников.

Такой ответ дали в Министерстве образования в ответ на запрос "Общественного радио" об инциденте с учебником по химии, где ученикам советуют лечить рак содой.

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Что известно об этом инциденте? В учебнике по химии для 9 класса указано, что пищевая сода помогает в профилактике и лечении онкозаболеваний, а также в отбеливании зубов. Известно, что эти советы взяли с сайта "Всеукраинской ассоциации пенсионеров".

Как в МОН прокомментировали этот скандал

В Минобразования на это ответили, что они считают такие фейки полезными. Мол, информация о влиянии пищевой соды на здоровье будет способствовать развитию критического мышления у учащихся.

Они объяснили, что информация в учебнике показана не как основная, а как вспомогательная с пометкой "Внимание!" и с оговоркой посоветоваться с врачом. Поэтому, в МОН заявили, что пока нет оснований для отмены из учебника грифа "рекомендовано Министерством".

Фото с фейсбук страницы Инны Доминой

Что в МОН говорят про соду

Более того, министерство настаивает, что обычная сода обладает целебными свойствами. Они вспомнили нобелевского лауреата Отто Варбурга, который доказал, что одной из причин возникновения рака является "нарушение усвоения клетками кислорода через закисление организма". А обычная сода якобы может уменьшить влияние негативных факторов и восстановить кислотно-щелочной баланс, что "не дает развиваться бактериям, вирусам, грибкам и раковым клеткам".

Таким ответом МОН цитирует публикацию на ресурсе UkrMedia, но там нет информации о редакторах издания и принципах работы. В публикации упоминается советский врач Иван Неумывакин, который считает, что употребление соды решает много различных проблем со здоровьем.

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Кроме этого, в ответе Минобразования упоминается итальянский врач Тулио Симончини, который утверждает, что "рак это грибковое заболевание и для борьбы с ним не нужно использовать химиотерапию".

Но еще в 2006 году его лишили права заниматься медицинской деятельностью, потому что он считает, что рак можно вылечить раствором соды и использовал свой метод в "лечении". В 2012 году погиб пациент, которого лечили таким способом.

Добавим, что в этом учебнике по химии также упоминается о спиртовых компрессах при простудных заболеваниях.