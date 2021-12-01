МОН продлило сроки поступления иностранных студентов в украинские вузы: дата

Министерство образования и науки продлило срок набора иностранных студентов в украинские университеты еще на две недели – до 15 декабря 2021 года.

Соответствующий приказ МОН уже зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины и вступил в силу 30 ноября 2021 года.

К теме Не только бесплатное обучение: за что не будут платить студенты Президентского вуза

В документе отмечается, что из-за карантина сроки зачисления иностранных студентов продлили дважды в год: до 15 декабря 2021 года и до 1 марта 2022 года.

Указанным приказом также урегулирован вопрос сроков, необходимых для выполнения процедур вступительной кампании для оформления документов, что дают право находиться в Украине в течение обучения.

К слову, в 2021 году уменьшилось количество приглашений для иностранцев в наши университеты. В частности, медицинские вузы, которые обычно в лидерах по приглашениям, в этом году не добрали абитуриентов из Индии.

Больше всего приглашений на обучение зарегистрировали:

Частный вуз "Международный европейский университет";

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;

Харьковский политехнический институт;

Одесский государственный аграрный университет;

Харьковский национальный медицинский университет;

Частное учреждение высшего образования "Академия кино и новых медиа";

Полтавский университет экономики и торговли;

Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

Белоцерковский национальный аграрный университет.

Всего в Украине учится более 75 тысяч иностранных студентов из 155 стран мира.