МОН продлило сроки поступления иностранных студентов в украинские вузы: дата
Источник:Министерство образования и науки
Министерство образования и науки продлило срок набора иностранных студентов в украинские университеты еще на две недели – до 15 декабря 2021 года.
Соответствующий приказ МОН уже зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины и вступил в силу 30 ноября 2021 года.
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В документе отмечается, что из-за карантина сроки зачисления иностранных студентов продлили дважды в год: до 15 декабря 2021 года и до 1 марта 2022 года.
Указанным приказом также урегулирован вопрос сроков, необходимых для выполнения процедур вступительной кампании для оформления документов, что дают право находиться в Украине в течение обучения.
К слову, в 2021 году уменьшилось количество приглашений для иностранцев в наши университеты. В частности, медицинские вузы, которые обычно в лидерах по приглашениям, в этом году не добрали абитуриентов из Индии.
Больше всего приглашений на обучение зарегистрировали:
- Частный вуз "Международный европейский университет";
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;
- Харьковский политехнический институт;
- Одесский государственный аграрный университет;
- Харьковский национальный медицинский университет;
- Частное учреждение высшего образования "Академия кино и новых медиа";
- Полтавский университет экономики и торговли;
- Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
- Белоцерковский национальный аграрный университет.
Всего в Украине учится более 75 тысяч иностранных студентов из 155 стран мира.