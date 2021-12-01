МОН продлило сроки поступления иностранных студентов в украинские вузы: дата

1 декабря 2021 , 10:01
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Министерство образования и науки

Министерство образования и науки продлило срок набора иностранных студентов в украинские университеты еще на две недели – до 15 декабря 2021 года.

Соответствующий приказ МОН уже зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины и вступил в силу 30 ноября 2021 года.

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В документе отмечается, что из-за карантина сроки зачисления иностранных студентов продлили дважды в год: до 15 декабря 2021 года и до 1 марта 2022 года.

Указанным приказом также урегулирован вопрос сроков, необходимых для выполнения процедур вступительной кампании для оформления документов, что дают право находиться в Украине в течение обучения.

К слову, в 2021 году уменьшилось количество приглашений для иностранцев в наши университеты. В частности, медицинские вузы, которые обычно в лидерах по приглашениям, в этом году не добрали абитуриентов из Индии.

Больше всего приглашений на обучение зарегистрировали:

  • Частный вуз "Международный европейский университет";
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;
  • Харьковский политехнический институт;
  • Одесский государственный аграрный университет;
  • Харьковский национальный медицинский университет;
  • Частное учреждение высшего образования "Академия кино и новых медиа";
  • Полтавский университет экономики и торговли;
  • Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины;
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
  • Белоцерковский национальный аграрный университет.

Всего в Украине учится более 75 тысяч иностранных студентов из 155 стран мира.

Автор: Марія Бондар