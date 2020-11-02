Из-за карантина и эпидемической ситуации Министерство образования и науки продлило сроки зачисления иностранцев в учреждения высшего образования в Украине.

В частности, сроки зачисления продолжили дважды в год: до 15 декабря 2020 года и до 15 апреля 2021 года. Об этом сообщил временный глава МОН Сергей Шкарлет в своем телеграм-канале.

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В МОН отметили, что иностранцы могут учиться в украинских вузах дистанционно на всех специальностях, кроме области знаний "22.Здравоохранение".

Добавим, что в Украине на обучение в этом году прибыло более 7,8 тысячи иностранцев из 125 стран мира. Однако это на 20 тысяч меньше, чем за последние два года.

К слову, в Украине планируют запустить единую электронную платформу, с помощью которой иностранные студенты смогут дистанционно поступать в украинские университеты.