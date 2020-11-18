МОН призывает учителей провести урок о правах ребенка: детали
Министерство образования и науки вместе с ЮНИСЕФ предлагает учителям присоединиться к всеукраинской инициативе и провести "Самый большой урок в мире" о правах ребенка. Кроме того, за участие можно будет выиграть подарки.
Такой урок советуют организовать к празднованию годовщины Конвенции ООН о правах ребенка 20 ноября, сообщает пресс-служба МОН.
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Как проводить урок о правах ребенка
Материалы для урока от ЮНИСЕФ можно найти на платформе EdEra. Урок рассчитан на учащихся 5-8 классов, но учителя начальных и старших классов также могут провести урок о правах ребенка, адаптировав материал.
Если учитель не может организовать урок в классе или в онлайн-режиме можно отправить ученикам видео "Онлайн-урок "Знаю права и меняю мир" для самостоятельной работы. Найти его – можно по ссылке.
Сертификаты и розыгрыш подарков
Все участники уроков получат сертификаты, а также примут участие в розыгрыше 75 сувениров от ЮНИСЕФ. Зарегистрироваться нужно до 19 ноября 2020 года, а сделать это можно по ссылке.
Что делать, чтобы принять участие в розыгрыше подарков:
- сделать фото во время или в конце урока вместе с учащимися;
- опубликовать их в фейсбуке с хэштегом #Найбільший_урок_у_світі и #Знаю_права_і_змінюю_світ.
Добавим, что недавно Минобразования совместно с ЮНИСЕФ Украины разработали контент-платформу по развитию дошкольников НУМО. Она будет предоставлять конкретные методики, упражнения для развития определенных навыков и информацию о гармоничном общении с ребенком и тому подобное.
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