Несмотря на нарушения в диссертации: МОН присвоило степень кандидата наук депутату ОПЗЖ

Министерство образования и науки присвоило степень кандидата наук депутату от "Оппозиционной платформы – "За жизнь" Виктору Черному. И это несмотря на то, что журналисты нашли в его диссертации такие же нарушения, что и в диссертации Ильи Кивы.

Журналист Даниил Мокрик рассказал, что о присвоении звания кандидата Виктору Черном говорится в приказе МОН от 29 июня №735. По его словам, пока все смотрели футбол, депутату присвоили научную степень.

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Однако Виктор Черный защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению с такими же фальсификациями, как и его коллега Илья Кива.

Кандидатскую он защищал в Межрегиональной академии управления персоналом в марте этого года. Научный руководитель Кивы – Владимир Гурковский – был заместителем председателя специализированного ученого совета, перед которым защищался Черный.

К слову, 26 апреля еще народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Ученый совет согласовал диссертацию, однако научную степень депутата теперь должна утвердить аттестационная комиссия МОН.

Минобразования уже начало проверку материалов о присвоении Киве степени кандидата наук. В МОН уже поступила электронная копия диссертации.