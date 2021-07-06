Несмотря на нарушения в диссертации: МОН присвоило степень кандидата наук депутату ОПЗЖ
Источник:фейсбук Данила Мокрика
Министерство образования и науки присвоило степень кандидата наук депутату от "Оппозиционной платформы – "За жизнь" Виктору Черному. И это несмотря на то, что журналисты нашли в его диссертации такие же нарушения, что и в диссертации Ильи Кивы.
Журналист Даниил Мокрик рассказал, что о присвоении звания кандидата Виктору Черном говорится в приказе МОН от 29 июня №735. По его словам, пока все смотрели футбол, депутату присвоили научную степень.
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Однако Виктор Черный защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению с такими же фальсификациями, как и его коллега Илья Кива.
Кандидатскую он защищал в Межрегиональной академии управления персоналом в марте этого года. Научный руководитель Кивы – Владимир Гурковский – был заместителем председателя специализированного ученого совета, перед которым защищался Черный.
К слову, 26 апреля еще народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Ученый совет согласовал диссертацию, однако научную степень депутата теперь должна утвердить аттестационная комиссия МОН.
Минобразования уже начало проверку материалов о присвоении Киве степени кандидата наук. В МОН уже поступила электронная копия диссертации.Интересно! Во время защиты диссертации Кива оконфузился. Один из членов приемной комиссии задал депутату вопрос, однако тот уклонился от ответа и сказал, что ответит на него в следующей работе.