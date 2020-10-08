В Министерстве образования и науки представили новый государственный стандарт базового среднего образования. Что он предусматривает и как будут учить учеников новой украинской школы – читайте в материале.

Презентовал новый стандарт во время брифинга временный глава Минобразования Сергей Шкарлет, передает 24 канал.

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Он отметил, что по стандарту ученики будут получать знания, раскрывать собственные умения и формировать собственные компетентности.

Так, в стандарте четко утверждены 11 основных компетенций для школьников. Какие именно?

свободное владение государственным языком;

способность общаться на родном (в случае отличия от государственного) и на иностранных языках;

математическая компетентность;

компетентности в области естественных наук, техники и технологий;

инновационность;

экологическая компетентность;

информационно-коммуникационная компетентность;

обучение в течение жизни;

гражданские и социальные компетентности;

культурная компетентность;

предприимчивость и финансовая грамотность.

Также госстандарт подробно определяет умения школьников: чтение с пониманием, выражение собственного мнения в устной и письменной форме, критическое и системное мышление, логическое обоснование собственной позиции, креативное мышление, умение управлять собственными эмоциями, умение принимать решения и решать проблемы и тому подобное.

По словам Шкарлета, типовой учебный план будет вариативным — учителя сами будут выбирать предметы и интегрированные курсы в интересах своих учеников. Зато родители, которые тоже являются участниками образовательного процесса, смогут отслеживать обучение собственных детей.



Цели базового среднего образования НУШ / Фото МОН

Он добавил, что педагоги – это тоже основной ключевой элемент реализации стандарта. Ведь именно учителя будут сопровождать образовательный процесс, имея академическую свободу. "И основой этого стандарта является обеспечить их достаточным ресурсом педагогического мастерства", – добавил министр.

Врио министра образования отметил, что школы также должны быть обеспечены всем необходимым: учебниками, пособиями, в том числе, электронными.

А заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий заверила, что в 2020 году пятиклассники, которые пошли в школу в 2017 году, будут работать по новым программам Новой украинской школы. "А с 2022 года все ученики, которые перейдут в 5 класс, будут уже учиться по новому государственному стандарту базового среднего образования", – сказала Мандзий.

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По словам заместителя директора команды поддержки реформ МОН Романа Шияна, закон об общем среднем образовании делит уровень базового среднего образования на два цикла:

адаптационный (5-6 класс),

второй цикл базового образования (7-9 класс).

Они позволяют учесть возрастные и индивидуальные особенности развития школьников и их потребности, а также помогут разработать индивидуальные образовательные траектории и двигаться по ним.

Требования к результатам обучения учащихся определяются в рамках образовательных отраслей: