Документ содержит рекомендации для учителей начальной, базовой и старшей школы, которые они будут использовать в практической работе.

К теме Как учителям оценивать учеников, вести журнал и проверять тетради: объяснение МОН

В МОН отмечают, что преподавание учебных предметов должно осуществляться в соответствии с требованиями Государственного стандарта образования. Их выполнение является обязательным для всех школ независимо от подчинения, типов и форм собственности.

Основным документом, что обеспечивает достижение учениками определенных результатов обучения, является образовательная программа школы, которая должна содержать учебный план и перечень учебных программ.

Учебный план определяет общий объем нагрузки, а учебные программы предметов/интегрированных курсов – ожидаемые результаты обучения учащихся.

Структура учебного года (по четвертям, полугодиям, семестрам), продолжительность учебной недели, дня, занятий, отдыха между ними, другие формы организации образовательного процесса устанавливаются школой в пределах времени, предусмотренного образовательной программой.

Календарно-тематическое планирование уроков

Календарно-тематическое и поурочное планирование осуществляется учителем в произвольной форме, с использованием печатных или электронных источников и тому подобное. Формат, объем, структура, содержание и оформление этих планов и поурочных конспектов это индивидуальное дело учителя.

При разработке календарно-тематического и поурочного планирования учитель должен самостоятельно выстраивать последовательность формирования ожидаемых результатов обучения, учитывая при этом содержание предмета.

Учитель может, в соответствии с тем, как ученики усвоили учебный материал, определять темы в системе уроков, количество часов на изучение отдельных тем.



Учитель пишет конспект урока / Фото volynnews.com

В связи с мировым вызовом пандемии COVID-19, в календарно-тематическом планировании также важно учесть возможность организации дистанционного обучения.

Да, при организации образовательного процесса в карантинных условиях должно обеспечиваться:

социальное дистанцирование;

минимизация перемещения соискателей образования и коммуникация между ними в пределах учебного заведения;

соблюдение нормативов наполняемости классов и других требований законодательства об образовании.

Школа может организовать дистанционное обучение с помощью:

сочетания онлайн-занятий через Zoom, Skype, Instagram, Google, Hangouts;

заранее записанных видеоуроков, презентаций от учителей или из внешних образовательных ресурсов;

тщательно подобранных заданий для самостоятельной работы с последующей проверкой;

использования бесплатных веб-серверов и платформ, например, Google, Classroom, Moodle, Microsoft Teams.

Классы можно делить на группы

В МОН акцентируют внимание на том, что классы могут делиться на группы:

при изучении украинского и иностранных языков при наличии в классе более 27 учеников,

при проведении практических занятий по информатике с использованием компьютеров при условии не менее 8 человек в группе.

Но возможность разделения классов на группы при изучении отдельных предметов должна быть зафиксирована в образовательной программе образовательного учреждения.

Как оценивать учеников в школах

Рекомендации МОН содержат советы из особенностей оценки учеников в 1 – 4 и в 5 – 11 классах, использование часов вариативного компонента учебных планов, перечней учебной литературы и учебных программ.

Да, при выставлении тематической оценки учитываются все виды учебной деятельности, подлежащие оценке в течение изучения темы. При этом проведение отдельной тематической аттестации не предвидится.

Семестровая оценка производится на основании тематических оценок. При этом должны учитываться динамика личных учебных достижений ученика по предмету в течение семестра, важность темы, продолжительность ее изучения, сложность содержания и тому подобное.

Годовое оценивание осуществляется на основании семестровых оценок. Годовая оценка не обязательно является средним арифметическим от оценок за I и II семестры. При выставлении годовой оценки должны учитываться:

динамика личных учебных достижений ученика (ученицы) по предмету в течение года;

важность тем, которые изучались в I и II семестрах, продолжительность их изучения и сложность содержания;

уровень обобщения и умение применять полученные в течение учебного года знания и тому подобное.

Обучение учащихся начальных классов

Продолжительность уроков в учебных заведениях: в первых классах – 35 минут, в 2 – 4 классах – 40 минут.

В МОН отметили, что в начале учебного года желательно избегать элементов соревнования, целесообразно уделять внимание сплочению ученического коллектива чтобы не создавать ситуацию коллективного пренебрежения к отдельным ученикам и предпосылки буллингу.

Также в МОН рекомендовали школам подготовиться к работе в условиях карантина в 2020/2021 учебном году.

В 3 – 4 классах допускается применение технологии:

"Перевернутый класс" (учитель предоставляет учебный материал для изучения дома, а на уроке проводит практическое подкрепление знаний учащихся),

"Ротация по станциям" (ученики работают в классе и по определенному графику проходят отдельные станции: групповая работа, самостоятельная работа за компьютером, общение с учителем и т.д.),

"Ротация по комнатам" (ученики работают в классе и по определенному графику проходят отдельные станции: групповая работа, общение с учителем и т.д., а для выполнения самостоятельной работы за компьютером переходят в компьютерный класс).

Минобразования предлагает учебный день в 1 – 3 классах Новой украинской школы начинать с утренних встреч, чтобы создать психологически комфортную атмосферу в классном коллективе и сформировать у учащихся мотивации к обучению.

На утреннюю встречу желательно отводить первые 15 – 25 минут учебного дня. Остальное время учебного дня необходимо распределить между уроками и перерывами в соответствии с количеством часов учебного плана.

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В 1 – 4 классах предлагается работать по учебникам, которые по результатам конкурсного отбора получили гриф "Рекомендовано" и напечатаны за средства государственного бюджета. В то же время в МОН заверили, что использование учебных пособий, печатных тетрадей не является обязательным.

К слову, в Харьковской области школьников отправят на каникулы немного раньше – с 18 октября (а не с 24 октября, как это рекомендовало МОН). Все для того, чтобы остановить распространение коронавируса.