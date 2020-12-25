В Минобразования предложили для общественного обсуждения проект, который позволит нормировать требования для получения образования жителей со временно оккупированных территорий. Таким образом люди из оккупированного Крыма и Донбасса смогут учиться по украинским стандартам.

В профильном ведомстве отметили, что право на получение образования гарантирует Конституция Украины. Именно поэтому инициированный проект является очень актуальным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МОН.

Читайте также Новые цели Минобразования: педагогическая интернатура и е-система мониторинга трудоустройства

Наша задача – создать равные условия для реализации такого права и обеспечения доступа к учебным заведениям Украины, которые находятся на подконтрольной украинской власти территории,

– рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Что предполагает проект:

создание единого нормативного документа, который регламентирует условия поступления в учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования Украины лиц с ВОТ;

уточнение базовых нормативных определений, таких как "образовательная декларация", "заявитель" и др;

унификацию процедуры поступления через образовательные центры "Донбасс-Украина" и " Крым-Украина";

модернизацию нормативно-правовой базы, которая регулирует эти вопросы.

Обратите внимание! Всех, кто имеет предложения или замечания к проекту, просят поделиться мнениями с представителями образовательного ведомства.

Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступать в вузы без ВНО

Отметим, что еще в июле 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому абитуриенты из оккупированного Донбасса могут поступать в украинские вузы без сдачи ВНО. Ранее такая льгота уже действовала для украинцев из оккупированного Крыма.