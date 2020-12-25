В МОН хотят нормировать требования для образования жителей временно оккупированных территорий
В Минобразования предложили для общественного обсуждения проект, который позволит нормировать требования для получения образования жителей со временно оккупированных территорий. Таким образом люди из оккупированного Крыма и Донбасса смогут учиться по украинским стандартам.
В профильном ведомстве отметили, что право на получение образования гарантирует Конституция Украины. Именно поэтому инициированный проект является очень актуальным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МОН.
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Наша задача – создать равные условия для реализации такого права и обеспечения доступа к учебным заведениям Украины, которые находятся на подконтрольной украинской власти территории,
– рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
Что предполагает проект:
- создание единого нормативного документа, который регламентирует условия поступления в учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования Украины лиц с ВОТ;
- уточнение базовых нормативных определений, таких как "образовательная декларация", "заявитель" и др;
- унификацию процедуры поступления через образовательные центры "Донбасс-Украина" и " Крым-Украина";
- модернизацию нормативно-правовой базы, которая регулирует эти вопросы.
Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступать в вузы без ВНО
Отметим, что еще в июле 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому абитуриенты из оккупированного Донбасса могут поступать в украинские вузы без сдачи ВНО. Ранее такая льгота уже действовала для украинцев из оккупированного Крыма.
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