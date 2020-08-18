Министерство образования и науки Украины подготовило проект, который предусматривает проведение внеплановых проверок школ. В частности, будут оценивать, соблюдаются ли учреждениями образования все требования законодательства.

Планируется, что проверки будет проводить Государственная служба качества образования Украины и ее территориальные органы, говорится на сайте МОН.

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Так, Служба должна согласовать проведение проверки или отказать. Срок проведения проверки может быть не более чем 10 рабочих дней, а в заведениях образования, где численность работников за год не превышала 50 человек, – 5 рабочих дней.

Какие школы будут проверять? Основанием для проведения внеплановой проверки является обращение физического лица о нарушениях в учебном заведении, решение Государственной службы о качестве образования или обращения образовательного омбудсмена.

Также для проведения проверки могут привлекаться работники местных органов управления в сфере образования, руководители, педагогические работники учебных заведений, а также при необходимости другие специалисты.

Что именно будут проверять в школах:

есть ли беспрепятственный доступ к территории , учебным и другим помещениям учебного заведения;

, учебным и другим помещениям учебного заведения; будут проверять все необходимые документы , их копии, заверенные в установленном порядке, материалы, сведения, письменные объяснения и информацию по вопросам, которые возникают во время проведения проверки;

, их копии, заверенные в установленном порядке, материалы, сведения, письменные объяснения и информацию по вопросам, которые возникают во время проведения проверки; в случае необходимости могут общаться с участниками образовательного процесса.

Если Служба обнаружит определенные ошибки в работе учебного заведения, то они предоставят их для исправления директору школы. Он провинен в течение 10 рабочих дней исправить ситуацию.

Больше деталей о внеплановых проверках в школе – читайте в документе.