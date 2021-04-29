Минобразования начало расследовать инцидент с недопуском львовской журналистки Олеси Яремчук к защите диссертации. По ее словам, специализированный ученый совет отказал ей в защите из-за того, что она не заплатила взятки.
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Министр образования Сергей Шкарлет заверил, что Олеся Яремчук даже сможет защитить свою диссертацию в другом вузе.
Что об этом думает Олеся Яремчук
Олеся Яремчук рассказала, что 29 апреля, к ней позвонил министр образования Сергей Шкарлет и сообщил, что МОН проверит экспертный совет, который допустил журналистку к защите диссертации и позволит ей защититься в другом совете.
Только что завершила разговор с министром образования и науки. Он сообщил, что мое "дело" уже расследуют. Он сам разговаривал с главой ученого совета, где я пробовала защититься. Совет будут проверять,
– написала она.
По ее словам, Министерство образования готово предоставить возможность защититься в другом совете, несмотря на то, что она пропустила конечный срок подачи объявления.
Но в комментариях Олеся Яремчук отметила, что еще не решила, будет ли идти повторно на защиту. "Во-первых, не имею на это эмоционального ресурса. Во-вторых, возможно, мне лучше защититься в Австрии или Германии. Министр просто сказал, что такая возможность есть", – написала она.
Что известно о коррупционной истории Олеси Яремчук
Писательница и журналистка Олеся Яремчук в своем материале для "Украинской правды" рассказала, как в одном из украинских университетов с нее требовали деньги за защиту кандидатской диссертации.
Однако к защите ее так и не допустили, а кроме официальных расходов, требовали заплатить взятки экспертам, которые проверяли работу.
Отметим, что в статье она не указывает название университета, в котором планировала защитить кандидатскую диссертацию, а также не называет настоящих фамилий членов специализированного ученого совета.
Материал львовской журналистки получил широкую огласку в обществе. Некоторые нардепы начали разглашать это дело на уровне правительства, а мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру с просьбой расследовать его.