В МОН планируют обеспечить всех учителей персональными ноутбуками до 2024 года

В Министерстве образования и науки планируют до 2024 года обеспечить каждого учителя персональным компьютером. Так, только в этом году планируют закупить почти 65 тысяч ноутбуков для педагогов.

Сейчас МОН объявило тендеры на покупку почти 49 тысяч ноутбуков для учителей. На новые ноутбуки используют почти 980 миллионов гривен из субвенции на борьбу с COVID-19 в школах.

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Известно, что с учетом софинансирования из местных бюджетов ожидаемая стоимость ноутбука – 20 тысяч гривен.

Сейчас в 21 области и трех РГА в Киеве проводят тендеры на закупку ноутбуков для учителей. Этот процесс можно отслеживать с помощью специального дашборда.

В планах ведомства – до 2024 года обеспечить каждого учителя персональным компьютером. В идеале каждый педагог должен иметь возможность пользоваться личным ПК на работе, как любой офисный работник. Также каждый ученик должен быть обеспечен такой возможностью.

Как будут использовать ноутбуки

В МОН отметили, что приобретенные ноутбуки будут закрепляться за учебными кабинетами соответствующих школ и будут использоваться исключительно для организации обучения.

А в случае установления запрета на посещение школ, ноутбуки на этот период будут предоставляться в пользование учителям с целью надлежащей организации дистанционного обучения.

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По данным Института образовательной аналитики, количество персональных компьютеров, используемых в образовательном процессе составляет 231 тысячу единиц.

К слову, учителей пообещали до 1 сентября обеспечить ноутбуками. Однако выяснилось, что из-за внесенных правительством изменений в постановление часть школ получат средства на приобретение ноутбуков только под конец года.