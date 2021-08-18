Сейчас МОН объявило тендеры на покупку почти 49 тысяч ноутбуков для учителей. На новые ноутбуки используют почти 980 миллионов гривен из субвенции на борьбу с COVID-19 в школах.

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Известно, что с учетом софинансирования из местных бюджетов ожидаемая стоимость ноутбука – 20 тысяч гривен.

Сейчас в 21 области и трех РГА в Киеве проводят тендеры на закупку ноутбуков для учителей. Этот процесс можно отслеживать с помощью специального дашборда.

В планах ведомства – до 2024 года обеспечить каждого учителя персональным компьютером. В идеале каждый педагог должен иметь возможность пользоваться личным ПК на работе, как любой офисный работник. Также каждый ученик должен быть обеспечен такой возможностью.

Как будут использовать ноутбуки

В МОН отметили, что приобретенные ноутбуки будут закрепляться за учебными кабинетами соответствующих школ и будут использоваться исключительно для организации обучения.

А в случае установления запрета на посещение школ, ноутбуки на этот период будут предоставляться в пользование учителям с целью надлежащей организации дистанционного обучения.

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По данным Института образовательной аналитики, количество персональных компьютеров, используемых в образовательном процессе составляет 231 тысячу единиц.

К слову, учителей пообещали до 1 сентября обеспечить ноутбуками. Однако выяснилось, что из-за внесенных правительством изменений в постановление часть школ получат средства на приобретение ноутбуков только под конец года.