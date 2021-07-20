Обучение без дистанционки: в МОН планируют до 1 сентября вакцинировать большинство педагогов

Министерство образования и науки рассчитывает до 1 сентября вакцинировать от COVID-19 большинство педагогов. Ведь это позволит начать обучение в привычном режиме.

Вакцинация учителей

На прошлой неделе было вакцинировано более 550 тысяч работников образования. "Общая статистика по Украине свидетельствует о высокой ответственности педагогов к работе в условиях пандемии", – отметили в МОН.

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Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала, что в МОН рассчитывают, что большинство педработников будут провакцинированы до 1 сентября.

Это позволит начать обучение в учебных заведениях без дистанционных процессов. Но все это зависит от эпидемической ситуации,

– сказала Мандзий.

Отметим, что за педагогами, которые вакцинированы первой дозой, сразу резервируется вторая доза вакцины. Сейчас лидерами по количеству вакцинированных педагогов являются Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Харьковская области.

Однако, по мнению Мандзий, элементы дистанционного обучения так или иначе будут применяться. В частности, МОН будет расширять Всеукраинскую школу онлайн, больше будет использовать смешанный формат обучения.

Что с вакцинацией учащихся

Относительно возможности прививки против COVID-19 детей в возрасте от 12 лет, по словам заместителя министра, это зависит от Минздрава.

"Это полномочия исключительно Министерства здравоохранения. Пока дети не подпадают под вакцинацию. Будем иметь рекомендации Минздрава – тогда будем вести беседы с родителями", – добавила Мандзий.

К слову, новый учебный год планируют начать в обычном режиме. Министр образования Сергей Шкарлет заверил, что детские сады, специальные учреждения и начальная школа обязательно должны научиться очно. А на дистанционное обучение будут идти по цвету территорий.