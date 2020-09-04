Министерство образования и науки планирует подписать меморандум со страховыми компаниями, чтобы обеспечить детям и работающим учителям-пенсионерам страхование от коронавируса, поскольку они входят в группу риска.

Об этом в эфире программы "Право на власть" сказал и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает 24 канал.

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По его словам, в Кабмине и МОН есть предложение из группы страховых компаний Украины о возможности подписания меморандума о определенных программах страхования не только пенсионеров-учителей, но и детей.

Шкарлет заверил, что сейчас идет диалог в этом направлении. "Я надеюсь, что мы в ближайшее время выйдем на сотрудничество, которое будет полезным и учителям, и государству, и будет определенным образом моделировать ситуацию определенной защиты", – добавил он.

Как должны работать учителя во время пандемии

По рекомендациям Минздрава, учителя, которые учат учеников в "желтой" или "зеленой" зоне могут преподавать свой предмет без масок, но с соблюдением социальной дистанции с учащимися. Зато в "оранжевых" регионах учителям рекомендуют проводить урок в защитных щитках.

Кроме того, допуск учителей на работу будет происходить только после проведения соответствующего температурного скрининга. Так, если у них температура выше 37,2°C, им запрещено работать.

Также педагоги должны дезинфицировать руки антисептиками перед входом и выходом из школы и обязательно мыть руки с мылом после каждого урока.

Правила пребывания учителей в школе / Инфографика Минздрава

Добавим, что ранее профсоюз обращался к правительству по защите и страхованию учителей от коронавируса в период обучения во время пандемии, ведь они в повышенной зоне риска.