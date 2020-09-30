Министерство образования и науки разработало проект концепции по созданию электронной сети экзаменационных центров для проведения отдельных видов образовательных оцениваний с помощью компьютеров.

Концепция требует общественного обсуждения, которое продлится до 15 октября, сообщает пресс-служба Минобразования.

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Авторы документа заверили, что бумажный формат проведения образовательных оценок, который сегодня используется в Украине, требует сложных логистических процессов.

Зато проведение экзаменов в компьютерном формате будет способствовать развитию национальной системы образовательных оцениваний.

Какие экзамены планируют проводить в электронном формате:

проведение исследования PISA в компьютерном формате;

проведение оценивания качества образования региональных уровней;

проведение экзаменов на уровень владения государственным языком;

проведение независимого тестирования, как этапа сертификации педагогических работников;

проведение сертификационного экзамена по украинскому языку, как иностранного;

проведение компьютерного тестирования, как формы проверки знания законодательства во время конкурсного отбора на должности руководителей школ.

Авторы добавили, что хотя проведение ВНО в компьютерном формате на сегодня не является возможным, планирование и реализацию новых видов образовательных измерений в Украине важно обеспечить в электронном виде. Это позволит ускорить выполнение тестирований и оптимизировать их.

Планируется, что такие экзаменационные центры будут функционировать в каждом регионе, что обеспечит проведение различных видов внешних оценок в компьютерном формате на региональном уровне.

Реализация этой концепции будет проходить в три этапа: в течение 2021-2023, 2024-2027 и 2028-2030 годов.