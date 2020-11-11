Временный глава Минобразования заявил, что Украина не отказывается от 12-летнего образования в школах. Он даже предположил, что было бы хорошо отправлять детей в школу с 5 лет. Однако психологи объяснили, что это плохая идея, ведь не все дети в таком возрасте готовы к обучению.

Заявление МОН о 12-летии в школах

И. о. министра Минобразования Сергей Шкарлет считает, что 12-летняя система в школах – это общеевропейская тенденция, сообщает 24 канал.

К теме Отказ от 12-летнего школьного образования – это абсолютный фейк, – Шкарлет

Однако, по его словам, родители школьников возмущены из-за того, что тогда дети будут заканчивать школу в 18-19 лет. Поэтому данный вопрос остается открытым для профессиональной дискуссии.

"В некоторых странах ЕС обучение начинают с 5 лет и заканчивают в 17. Такое предложение звучало и на сегодняшнем совещании в МОН с руководителями облуправлений", – добавил Шкарлет.

Однако детские психологи выступают против идеи отправлять ребенка в школу с 5 лет. Свое мнение высказала эксперт и психолог Светлана Ройз на своей странице в фейсбуке.

Почему не всегда хорошо отправлять ребенка в школу в 5 лет

По ее словам, нейропсихологи редко видят готовность к школе детей в возрасте от 6 лет. "Мотивация у детей в возрасте до 7 лет игровая. Очень редко у современных детей образовательная мотивация дорастает до 7 лет. Все, что в учебе до 7 лет не является игрой, утомляет ребенка", – заявляет Ройз.

Кроме того, психолог уверяет, что стоит учесть и то, что после пандемии придется восстанавливать всех детей. Поэтому, экспертам понадобится какое-то время, чтобы оценить состояние детей.

Светлана Ройз уверяет, что концепция НУШ подготовлена к работе с детьми в возрасте от 6 лет, как и государственный стандарт. "Но для того, чтобы шестилетние дети в первом классе были в безопасности и была создана учебная среда – еще предстоит много работы", – говорит она.

Психолог утверждает, что работа с 5-летним и с 6-летним ребенком – это два разных мира.

Чаще всего внимание уделяют интеллектуальной готовности школы (она включает в себя внимание, память, мышление, воображение, речь, предметные знания, математические представления и многое другое) для всего этого недостаточно зрелости префронтальной коры мозга в 5 лет,

– говорит Ройз.

Также важна эмоциональная подготовка к школе (например, умение выдерживать разочарования, выполнять задание, которое не нравится, умение регулировать свое поведение и т. п) – это не всем детям под силу и в 6 лет.

По словам психолога, социальная подготовка к школе включает, в частности, готовность быть частью группы.

"Я встречала не так много взрослых, готовых к школе детей 6 лет. Часто приходится объяснять учителям, почему один ребенок в 6-8 лет может легко справиться с заданием, а второй такого же возраста начнет делать то же самое лишь через несколько месяцев", – сказала эксперт.

Вопросы от Психологини, которые помогут определить, готов ли ребенок к школе: