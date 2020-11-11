В МОН думают отправлять детей в школу с 5 лет: психологи объяснили, почему это плохая идея
Временный глава Минобразования заявил, что Украина не отказывается от 12-летнего образования в школах. Он даже предположил, что было бы хорошо отправлять детей в школу с 5 лет. Однако психологи объяснили, что это плохая идея, ведь не все дети в таком возрасте готовы к обучению.
Заявление МОН о 12-летии в школах
И. о. министра Минобразования Сергей Шкарлет считает, что 12-летняя система в школах – это общеевропейская тенденция, сообщает 24 канал.
К теме Отказ от 12-летнего школьного образования – это абсолютный фейк, – Шкарлет
Однако, по его словам, родители школьников возмущены из-за того, что тогда дети будут заканчивать школу в 18-19 лет. Поэтому данный вопрос остается открытым для профессиональной дискуссии.
"В некоторых странах ЕС обучение начинают с 5 лет и заканчивают в 17. Такое предложение звучало и на сегодняшнем совещании в МОН с руководителями облуправлений", – добавил Шкарлет.
Однако детские психологи выступают против идеи отправлять ребенка в школу с 5 лет. Свое мнение высказала эксперт и психолог Светлана Ройз на своей странице в фейсбуке.
Почему не всегда хорошо отправлять ребенка в школу в 5 лет
По ее словам, нейропсихологи редко видят готовность к школе детей в возрасте от 6 лет. "Мотивация у детей в возрасте до 7 лет игровая. Очень редко у современных детей образовательная мотивация дорастает до 7 лет. Все, что в учебе до 7 лет не является игрой, утомляет ребенка", – заявляет Ройз.
Кроме того, психолог уверяет, что стоит учесть и то, что после пандемии придется восстанавливать всех детей. Поэтому, экспертам понадобится какое-то время, чтобы оценить состояние детей.
Светлана Ройз уверяет, что концепция НУШ подготовлена к работе с детьми в возрасте от 6 лет, как и государственный стандарт. "Но для того, чтобы шестилетние дети в первом классе были в безопасности и была создана учебная среда – еще предстоит много работы", – говорит она.
Психолог утверждает, что работа с 5-летним и с 6-летним ребенком – это два разных мира.
Чаще всего внимание уделяют интеллектуальной готовности школы (она включает в себя внимание, память, мышление, воображение, речь, предметные знания, математические представления и многое другое) для всего этого недостаточно зрелости префронтальной коры мозга в 5 лет,
– говорит Ройз.
Также важна эмоциональная подготовка к школе (например, умение выдерживать разочарования, выполнять задание, которое не нравится, умение регулировать свое поведение и т. п) – это не всем детям под силу и в 6 лет.
По словам психолога, социальная подготовка к школе включает, в частности, готовность быть частью группы.
"Я встречала не так много взрослых, готовых к школе детей 6 лет. Часто приходится объяснять учителям, почему один ребенок в 6-8 лет может легко справиться с заданием, а второй такого же возраста начнет делать то же самое лишь через несколько месяцев", – сказала эксперт.
Вопросы от Психологини, которые помогут определить, готов ли ребенок к школе:
- Сколько ребенок может выдержать испытание – быть без матери некоторое время?
- Насколько надежны отношения с родителями? Ведь ребенок сможет быть активным только отталкиваясь от ощущения безопасности и поддержки в семье.
- Насколько ребенок справляется с напряжением (разочарованием)? Например, когда ему не сразу дали ответить, потому что учитель вызвал другого ребенка.
- Сможет ли ребенок выдержать напряжение, когда на него не обращают личное внимание?
- Может ли ребенок попросить помощи у других людей?
- Есть ли у ребенка режим дня, правила – что-то, чего он регулярно придерживается?
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