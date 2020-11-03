Министерство образования и науки Украины планирует ежегодно проводить оценивание физической подготовленности учащихся и студентов.

Для этого в МОН создана рабочая группа, целью которой является разработка соответствующих тестов и нормативов. Об этом говорится в приказе Минобразования.

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Затем будет разработан проект и план тестов и нормативов, он будет вынесен на общественное обсуждение.

Добавим, что в МОН планируют, что физическую подготовленность школьников и студентов будут оценивать ежегодно.

Как физическая активность влияет на успеваемость учащихся

Ранее специалисты провели исследование PISA и доказали, что ученики, которые не вовлечены в физической активности, получают более низкие оценки в научных дисциплинах, чем ученики, которые занимаются спортом от одного до шести дней в неделю. В частности, дети решают быстрее и с более высокой точностью задачи после сессии физических упражнений.

"В большинстве стран учащиеся, которые занимаются спортом три или более дней в неделю, показали большую удовлетворенность жизнью, чем ученики, которые не занимаются вне школы", – говорится в исследовании.

Также ученые выяснили, что школьники в поселках во многих странах проводят больше часов на занятиях по физкультуре, чем ученики из городов.